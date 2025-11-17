Sergio Pellicer: «A veces es necesario dar un paso al lado»

¿Ha sido la última rueda de prensa de Sergio Pellicer? La derrota en el Reino de León frente a la Cultural Leonesa (1-0) ... deja muy tocado al conjunto blanquiazul, que tiene los mismos puntos que el decimonoveno (el Granada), pero sobre todo al técnico castellonense. Sobre si entendería que fuera destituido tras este resultado, Pellicer dijo que «lo entiendo perfectamente. Me siento capacitado y con fuerza para darle la vuelta a esto, pero claro que lo entendería. Hablaré con el club, porque es normal. Unidos somos el doble, y divididos somos la mitad, y ahora posiblemente el entrenador, que soy yo, es el que está dividiendo. Lo veo y lo entiendo como una situación difícil, y creo que a veces es necesario dar un paso al lado».

Reiteró que a la afición «no se le puede pedir más. A lo mejor la afición está cansada de mi mensaje. Quiero darles las gracias y que sigan animando como hicieron el otro día, porque la unión tiene que hacer la fuerza y se le puede dar la vuelta a esta situación. El Málaga lo ha vivido en todo el tiempo en el que yo he estado, y unidos hemos salido de situaciones mucho más complicadas que ahora».

Sobre el propio partido, comentó que «estuvo muy igualado. Nosotros tuvimos la de 'Lobo' en los primeros minutos. Ellos después han generado también peligro en dos transiciones y en un desajuste nuestro nos han marcado. En la segunda parte no hemos parado de intentarlo, de todas las maneras pero ellos han defendido muy bien. Estaba claro que quien marcara primero podía tener mucho ganado. El equipo tiene alma y demuestra que quiere, pero creo que por mucho que lo intentáramos, probablemente no hubiéramos marcado. Los hemos embotellado, si esto hubiera sido al revés y a nosotros nos embotellaran de esta forma, dirían que el equipo se ha quedado atrás y nos criticarían. Pero no hemos ganado, y muchos detalles, por mérito del rival y demérito nuestro, no han caído de nuestro lado. Si hubiéramos marcado el primero estoy seguro de que habríamos metido el segundo, pero nos ha fallado el paraíso que es el gol. El resultado ha sido muy doloroso, pero la actitud del equipo ha sido buena».