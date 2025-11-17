Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sergio Pellicer, en la banda del Reino de León observando el partido. AGENCIA LOF

Sergio Pellicer: «A veces es necesario dar un paso al lado»

«Unidos somos el doble y divididos somos la mitad, puede ser que ahora mismo el entrenador esté dividiendo», comentó el técnico del Málaga

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Lunes, 17 de noviembre 2025, 23:32

¿Ha sido la última rueda de prensa de Sergio Pellicer? La derrota en el Reino de León frente a la Cultural Leonesa (1-0) ... deja muy tocado al conjunto blanquiazul, que tiene los mismos puntos que el decimonoveno (el Granada), pero sobre todo al técnico castellonense. Sobre si entendería que fuera destituido tras este resultado, Pellicer dijo que «lo entiendo perfectamente. Me siento capacitado y con fuerza para darle la vuelta a esto, pero claro que lo entendería. Hablaré con el club, porque es normal. Unidos somos el doble, y divididos somos la mitad, y ahora posiblemente el entrenador, que soy yo, es el que está dividiendo. Lo veo y lo entiendo como una situación difícil, y creo que a veces es necesario dar un paso al lado».

