Sergio Pellicer llega a Málaga a la espera de ser destituido
El técnico prefirió no hacer declaraciones ante los medios, aunque se paró para abrazar a una mujer que le quiso mostrar su agradecimiento
Málaga
Martes, 18 de noviembre 2025, 15:38
Con una sonrisa radiante, Sergio Pellicer salió de la estación de tren de María Zambrano sobre las 15.00 horas para subirse al autobús que ... llevaba a la expedición blanquiazul a La Rosaleda, a la espera de ser destituido como entrenador del Málaga. El que todavía es técnico del cuadro de La Rosaleda prefirió no realizar declaraciones formales ante los medios allí presentes, si bien es cierto que mientras se abría paso dijo «muchísimas gracias». Sí que se paró para atender y abrazar a una señora que le quiso mostrar su agradecimiento por su labor.
La sonrisa de Pellicer contrastó con las caras serias de los futbolistas malaguistas mientras se dirigían hacia el autobús que les esperaba a la salida de la estación.
(Habrá ampliación)
