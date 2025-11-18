Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sergio Pellicer, se dispone a subir al autobús tras su llegada hoy a Málaga. Salvador Salas

Sergio Pellicer llega a Málaga a la espera de ser destituido

El técnico prefirió no hacer declaraciones ante los medios, aunque se paró para abrazar a una mujer que le quiso mostrar su agradecimiento

Jorge Garrido

Málaga

Martes, 18 de noviembre 2025, 15:38

Comenta

Con una sonrisa radiante, Sergio Pellicer salió de la estación de tren de María Zambrano sobre las 15.00 horas para subirse al autobús que ... llevaba a la expedición blanquiazul a La Rosaleda, a la espera de ser destituido como entrenador del Málaga. El que todavía es técnico del cuadro de La Rosaleda prefirió no realizar declaraciones formales ante los medios allí presentes, si bien es cierto que mientras se abría paso dijo «muchísimas gracias». Sí que se paró para atender y abrazar a una señora que le quiso mostrar su agradecimiento por su labor.

