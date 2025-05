Sekou: «Hay gestos que no puedes hacer»

El árbitro del Eldense-Málaga, Galech Apezteguia, se acercó en la segunda parte a la línea de banda para advertir a las fuerzas policiales de ... gestos racistas desde la zona de aficionados del cuadro blanquiazul, hacia Sekou Gassama, el delantero del cuadro local. Este, que militó en el Málaga en la temporada 2021-22, lo explicó después en la zona mixta.

«Ha habido una acción y... al final yo he jugado ahí. Si paso por ahí, puedes recriminar lo que quieras, pero hay gestos que no puedes hacer ... al final hasta el portero de ellos lo ha escuchado o lo ha visto, el ruido de »uuuuh, uuh, uuh«, que han tratado de disimular como 'ui ui», pero yo sé muy bien diferenciar cuando es una cosa u otra y no quería dejarlo escapar. Si fuera una persona o dos, pero eran cinco y tal...«, manifestó el jugador, de origen senegalés, pero nacido en Granollers hace 30 años (su hermana Kaba es internacional absoluta en balonmano).

En el acta el colegiado recogió el episodio así: «En el minuto 54 se activó el primer paso del protocolo contra el racismo. El jugador del Eldense número 22, Sekou Gassama Cissokho, nos comunica que desde el sector donde están situados los aficionados el Málaga se dirigieron hacia él imitando el sonido del mono. No pudo ser escuchado por ninguno de nosotros. Se reanudó el juego tras estar parado dos minutos y una vez realizado el pertinente aviso por megafonía, no volviendo a ocurrir incidente alguno».

Además, el Eldense emitió un comunicado tras el partido: «El CD Eldense condena los cánticos racistas que ha recibido Sekou Gassama por parte de un grupo de aficionados del sector visitante. Se ha dispuesto toda la información a nuestro alcance a Policía Nacional y a LaLiga. Nuestro Club está comprometido en la lucha contra el racismo y muestra su apoyo total al futbolista».

Sekou jugó sin demasiado éxito en el Málaga en la temporada 2021-22, también en Segunda. Se esperaba más de él, pero acabó el curso con sólo 3 goles en 22 partidos, con 807 minutos, en una campaña en la que no tuvo una condición física óptima en muchos tramos.