Seis puntos perdidos en el descuento, que colocarían al Málaga en puestos de 'play-off'

El Málaga ha pasado de ser un equipo que se crecía en los minutos finales a desmoronarse cuando llegan. La cifra de puntos perdidos a ... partir del descuento asciende ya a seis, que en caso de haberlos retenido, el cuadro blanquiazul ocuparía la sexta plaza (estaría por delante del Cádiz en diferencia de goles). Por ello, es ahora mismo decimoséptimo en Segunda División, eludiendo la zona de descenso por sólo un punto.

La crónica de lo acontecido en Huesca es calcada a la de unos meses antes en El Alcoraz: el Málaga no estaba mostrando un buen juego, aunque el conjunto azulgrana tampoco estaba siendo superior ni gozaba de muchas oportunidades (quien creaba más peligro, en todo caso, era el blanquiazul), y se mantenían las tablas ya entrado el tiempo de descuento (0-0). Pero, de nuevo en la última acción del encuentro, en la que los malaguistas reclamaron una falta sobre Rafa en el inicio de la jugada, los hombres de Pellicer no fueron capaces de frenar con una falta una transición del equipo local, que derivó en un centro raso al área, el cual no supo despejar el Málaga, y Liberto Beltrán anotó en el 94 para entregar la primera derrota de la temporada al equipo de Martiricos (1-0).

Sin duda, la pérdida de puntos más sangrante y significativa es la remontada que recibió frente al Castellón en Castalia (2-1). Con un penalti caído del cielo (el colegiado fue llamado desde la Sala VOR para analizar unas posibles manos del conjunto 'orellut', aunque las imágenes no eran nada claras), que convirtió Eneko Jauregi, el Málaga llegaba con ventaja al tiempo añadido, con Pellicer modificando el esquema y el plan de partido en el 83, dando entrada a Galilea por Dani Lorenzo, para proteger el área, si bien los locales no estaban generando apenas peligro a través de centros hasta ese momento. Quizá el encuentro pedía retener el balón y defenderse con él en lugar de retrasar metros para que los ganara el Castellón.

Y precisamente, los dos tantos del equipo local llegaron en sendos centros laterales: en el primero, Galilea descuidó a su marca, que le cogió la espalda y remató a placer para empatar en el 92. En el segundo, ningún defensa malaguista vio la llegada desde segunda línea de Doué, que empalmó el centro desde la izquierda para batir a Alfonso Herrero en el 99.

Y el pasado fin de semana en La Rosaleda, el Málaga volvió a dejar escapar puntos en el tiempo extra. El cuadro de La Rosaleda volvía a llegar con ventaja a los minutos finales (Rafa marcó el 2-1 en el 89), y además con superioridad numérica desde el minuto 53. Debido a los goles, la expulsión de Albarrán y una larguísima revisión en el VAR para anular el gol de Jauregi, el árbitro añadió 12 minutos. Y a partir del 100 llegó la tragedia: una falta lejanísima que botó Álex Martín no fue despejada con contundencia por Montero. El balón cayó en las botas de Rubén Alves, que la puso de nuevo, y aunque llegó Niño, su despeje también fue defectuoso, pues la pelota volvió a ser del Córdoba. Otra vez Alves puso un balón al interior del área, y la zaga malaguista desatendió el desmarque de Diego Bri, que empató el choque en el 101.

Estos «pequeños detalles que nos están penalizando» son cada vez más grandes y recurrentes, y son los que están hundiendo al Málaga en la tabla. Una vez corrija estos fallos, el conjunto blanquiazul tiene el potencial para estar en la parte alta de la tabla, aun estando gravemente mermado por una ingente cantidad de bajas cada semana.