Seguir al Málaga fuera de casa: cuando la devoción manda sobre lo racional

Casi un centenar de malaguistas se desplazaron desde distintos puntos del país para apoyar al equipo en El Plantío, en Burgos, sin importar lo más ... mínimo la mala dinámica en la que se encuentra inmerso el conjunto de Pellicer. Algunos aprovecharon la cercanía con sus ciudades de residencia para viajar, haciendo malaguismo más allá de la Costa del Sol, y otros se subieron al coche el pasado fin de semana o en su víspera para emprender una nueva aventura rumbo a tierras castellanas. Siete horas y media de ida y siete horas y media de vuelta, sin contar las paradas. Casi nada.

Para algunos, esto de acompañar a Málaga en todos los rincones del país es una rutina, una religión, una cita imprescindible cada dos semanas. Para otros, un plan algo más extraordinario. Las circunstancias de cada aficionado son diferentes, aunque todos ellos comparten un denominador: el amor a unos colores, que no entienden de triunfos, empates, derrotas o kilómetros.

Marina Báez, que cumplió 34 años este lunes y lo celebró por adelantado en El Plantío junto a su Málaga, es una fija en todos y cada uno de los desplazamientos blanquiazules. La temporada pasada, asegura, sólo se perdió dos. Este curso no ha fallado todavía y el domingo que viene estará también en Santander para apoyar al Málaga. Cruzará España de punta a punta dos veces en menos de siete días por un mismo objetivo y una pasión.

Ampliar El grupo de amigos de Marina Báez y Adrián Gavilán. SUR

En su caso, los viajes son por carretera, en coche. Viaja acompañada de su pareja y de un grupo de amigos y familia. Su novio es madrileño, aunque ella ha conseguido convertirlo al malaguismo y es también un habitual en los viajes. Tiene un negocio familiar y el apoyo de los suyos es fundamental para poder desplazarse cuando toque: «Siempre alguno me cubre cuando yo no estoy».

Adrián Gavilán, de ese mismo grupo de amigos que cada dos semanas se congregan en distintos campos de la península o Canarias, tiene 25 años y trabaja en una empresa de informática. Su pasión por el Málaga es tal que, en ocasiones, tira de sus vacaciones para poder estar con el equipo si los horarios son más complicados para regresar. Puso rumbo a Burgos el viernes por la noche y regresó el domingo, tras el partido. Se metió en la cama a las cuatro de la madrugada y ayer madrugó para volver a su puesto de trabajo, aunque asegura gustarle tanto que no le pesa en la mochila. «El Málaga lo es todo. Como animar al equipo de tu ciudad, viajando con tus amigos y tener al club tan cerca es algo que te llena», expresa cuando fue preguntado por qué es el Málaga para él.

Carlos y Mario Herrera son hermanos y tienen 24 y 20 años. El mayor de ellos vive en Madrid porque trabaja de Policía Nacional, y el pequeño sigue haciendo su vida en Málaga, ahora como mozo de almacén. Malaguistas ambos desde que tienen uso de razón, han sido unos fijos en los desplazamientos por Andalucía y Murcia. Este año, que también es su primero trabajando como policía, ha aprovechado la proximidad con la ciudad burgalesa para 'debutar' en ese sentido esta temporada, que será curiosa y diferente para él, pues los desplazamientos ahora serán a la inversa: sigue manteniendo su carnet de abonado y su idea es ir a todos o a casi todos los de casa, en La Rosaleda, siempre que el trabajo se lo permita, pese a vivir a 500 kilómetros de distancia.

Ampliar Mario y Carlos Herrera, en El Plantío. SUR

En alguna ocasión, estos dos hermanos han ido a algún viaje acompañados de su abuelo. Para explicar qué es el Málaga para él, Carlos, el mayor de los dos, parafraseó a Jorge Valdano para ilustrarlo: «Es la cosa más importante de las menos importantes. Primero, que la familia y los amigos estén bien, y después que el Málaga gane cada fin de semana».