Sadiku: «Respetamos al Depor; pero para nosotros también es una final» El delantero albanés está convencido que el equipo atraviesa una «mala racha» y que son positivos porque «están a dos victorias de ascender a una posición mejor» en la clasificación
Miércoles, 16 octubre 2019

El nueve del Málaga, Armando Sadiku, compareció este miércoles tras el entrenamiento e intentó analizar la situación del equipo, ahora penúltimo de Segunda tras perder en la última jornada ante el Cádiz. Pero eso ya se ha olvidado en el seno del vestuario malaguista, que ya piensa en el Depor.

«Respetamos al Depor, pero nosotros tenemos el foco en nuestro juego. Queremos ganar partidos porque así llegará la alegría. Para nosotros también es una final. Que nadie dude que iremos con toda nuestras fuerzas para sumar los tres puntos», reflexionó el delantero albanés del Málaga en un castellano académico. Le cuesta aún el idioma pero se esfuerza en comunicar bien.

Transmite positivismo. «Hablamos en el vestuario que todos estamos cerca, que con dos victorias podemos salir a una zona mejor, más buena. Por eso trabajamos cada día y somos positivos. El entrenador es una persona muy positiva, en estos momentos difíciles para el equipo él siempre da apoyo. Es una persona que ayuda a todos y hace su trabajo con su alegría. Pero en el campo nos toca a nosotros», valoró.

Otra de las motivaciones para seguir creyendo en la remontada de la actual coyuntura es el calendario. Ha sido un inicio de campeonato exigente con equipos los dos últimos oponentes, Huesca y Cádiz. «Creo que merecemos tener más puntos, pero las realidad es esta. Hemos jugado ya con los primeros seis de la clasificación. Por el calendario que nos viene estamos muy positivos, puede que tengamos partido más fáciles, aunque en esta categoría todo es complicado. Vamos a ver que pasa esta jornada», declaró.

A nivel personal, Sadiku acumula dos tantos en lo que va de liga, y es máximo goleador del equipo junto a Adrián. Pero ya cuenta con dos partidos en blanco. «Quiero hacer más. No estoy contento con mi rendimiento. Todos tenemos una mala racha en estos momentos pero yo me exijo mucho para meter más, he venido para esto», reivindicó.

El internacional con Albania, aunque no acudió a la última convocatoria, confirmó que la razón de no viajar finalmente (aunque estaba citado) fue un «grave problema familiar».

Ya recuperado de ese contratiempo, está más tranquilo y adaptado a la dinámica del club. Precisamente, el atacante también habló de su adaptación: «He tardado poco en adaptarme, en ambientarme. Tuve dificultades para el estilo de juego, conocer a los nuevos compañeros, pero el 'staff' técnico me está ayudando mucho para orientarme sobre los movimientos que tengo que hacer en el campo».

Abundando sobre su estilo de juego, comentó que «a veces ma gusta tocar la pelota, no me gusta esperar a que me lleguen. Romper en banda, yo si puedo trabajar una cosa para el equipo la hago sin duda. Contra el Cádiz tuve ocasiones pero fallan los grandes jugadores... me queda trabajar para que a la próxima entren», terminó Sadiku