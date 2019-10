Sadiku: «Era muy importante, pero volvemos a casa contentos» Sadiku controla el balón en una acción en Riazor / LOF El autor del 0-2, su tercer tanto liguero, declaró que espera «seguir así» PEDRO LUIS ALONSO Málaga Domingo, 20 octubre 2019, 19:00

Feliz y satisfecho por lograr su tercera dianas liguera después de doce jornadas. El albanés Armando Sadiku habló tras el choque para los micrófonos de #Vamos. El atacante reconoció que después de diez jornadas sin ganar era muy importante hacerlo ya. «Era muy importante. Teníamos una mala racha, pero volvemos a casa contentos», dijo. El atacante, crítico también consigo mismo, se refirió también a la ocasión malograda en la mediación de la segunda parte para haber logrado antes el 0-2. «Había rematado con mucha seguridad para hacer gol... pero por lo menos he marcado al final. Espero seguir así». Asimismo explicó por qué la dedicatoria a Víctor Sánchez del Amo después del gol: «Estoy agradecido a él. Ha sido una persona especial para mí y me ha dado su apoyo en cada partido y entrenamiento».

Por su parte, el extremo del Deportivo Borja Valle no puso peros a la derrota y lo atribuyó todo a la inercia de la racha negativa de su equipo.«Estamos en una dinámica mala. No salen las cosas. Preparamos los partidos y llega el fin de semana y no sale... Pero somos los que lo tenemos que sacar esto». «Cuando estás en una dinámica mala cada detalle te resta mucho -insistió-». Y se refirió a la situación del colista del equipo tras doce jornadas: «Queda un mundo, pero cada semana que pasa es más complicado».