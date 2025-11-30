El sacrificio de Izan Merino

No es una exageración decir que Izan Merino se parte la cara por el Málaga. El futbolista blanquiazul chocó con un futbolista del Mirandés en ... el minuto 20, llevándose la peor parte de aquella colisión, en la que se hizo una brecha en la ceja. Merino pidió continuar y completó aquel partido, siendo uno de sus mejores partidos como malaguista.

Ya la siguiente semana, no pudo entrenar con sus compañeros hasta el viernes, ante el temor de que dicha herida se reabriera, y se espera que jugara en Valladolid con una máscara protectora, las cuales se fabrican a medida. No obstante, esta máscara no llegó a tiempo, lo que hizo que actuara con un vendaje alrededor de la cabeza (como el que llevaba contra el Mirandés), con el riesgo que eso suponía. Pero de nuevo jugó los 90 minutos y volvió a ser uno de los jugadores más destacados del Málaga en el empate en Pucela (1-1).

Frente al Valladolid, sólo erró tres pases de 54 intentados (94 por ciento), siendo él el encargado de sacar el balón desde atrás, incrustándose entre los centrales. En uno de los partidos más discretos de Dani Lorenzo esta temporada, Merino dotó al equipo de criterio con la pelota, aunque el Málaga luego no anduvo fino en el último tercio del campo, donde se decide todo. Sólo perdió cinco balones, el centrocampista que menos pelotas perdió del choque. En lo meramente defensivo, recuperó cuatro balones, realizó otros cuatro despejes y bloqueó un tiro. Sólo fue regateado una vez.

Merino comenzó la temporada siendo un fijo para Pellicer. Pero su lesión en el tobillo, que hizo que se perdiera dos encuentros cruciales (Huesca y Cádiz), y su posterior convocatoria con España para el Mundial sub-20 en Chile provocó que desapareciera de la dinámica durante más de un mes de competición. Al volver de la Copa del Mundo, apenas dispuso de minutos aun con la ingente cantidad de bajas que había en el equipo, y los que tuvo fueron casi todos como central.

Ahora con Funes, que lo conoce perfectamente desde hace varios años, el malagueño ha recuperado su sitio en el once, actuando como 'pivote' (ha influido también la baja de Juanpe, quien hasta ahora estaba jugando como medio centro más defensivo, y a un gran nivel). Y con el nuevo técnico se han visto sus mejores minutos esta temporada, en estos dos últimos encuentros.

El propio Funes habló del esfuerzo y sacrificio de Izan Merino en su comparecencia post partido: «El sacrificio del equipo ha sido espectacular. Izan Merino lo escenifica. Tenía problemas, la máscara no llegaba, todavía tenía los puntos (ocho) en la ceja y se complicó que pudiera jugar. Ha hecho un esfuerzo increíble, ha sido él. Él decide dar ese paso adelante después de hablar con el médico», dijo.