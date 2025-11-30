Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Izan Merino, durante el partido en Valladolid. AGENCIA LOF

El sacrificio de Izan Merino

Sólo pudo entrenar el viernes debido al alto riesgo de que se reabriera su herida, la máscara con la que debía jugar en Valladolid no llegó a tiempo pero fue titular de nuevo y uno de los futbolistas más destacados del Málaga

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Domingo, 30 de noviembre 2025, 18:55

Comenta

No es una exageración decir que Izan Merino se parte la cara por el Málaga. El futbolista blanquiazul chocó con un futbolista del Mirandés en ... el minuto 20, llevándose la peor parte de aquella colisión, en la que se hizo una brecha en la ceja. Merino pidió continuar y completó aquel partido, siendo uno de sus mejores partidos como malaguista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Zona de Bajas Emisiones de Málaga empieza hoy a multar: afectará a más de 15.000 vehículos diarios
  2. 2 Hallan sin vida a Nicolás, un joven de 28 años desaparecido hace más de dos semanas en Marbella
  3. 3 Andalucía en aviso amarillo este domingo por «chubascos fuertes, tormentas y posible granizo»
  4. 4 Lo básico que tienes que saber de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga: guía práctica y resumida
  5. 5 Llega la espectacular Superluna que no se repetirá hasta 2042
  6. 6

    «Ser reservista voluntario es un honor que recomiendo a todo el mundo»
  7. 7 Retiran por salmonella una carne picada de pollo de un conocido supermercado
  8. 8 Las farmacias andaluzas podrán renovar tratamientos de pacientes crónicos
  9. 9 Pescadores de estrellas: el videomapping de la Catedral de Málaga apela a recuperar el espíritu de la Navidad
  10. 10 La Catedral de Málaga abre su belén monumental: estos son los horarios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El sacrificio de Izan Merino

El sacrificio de Izan Merino