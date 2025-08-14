La Rosaleda, con muchas reformas pendientes tras quedar descartado el proyecto del Mundial

Las instituciones propietarias de La Rosaleda (Junta de Andalucía, Ayuntamiento y Diputación), tras su histórica renuncia al proyecto del Mundial 2030, tendrán ahora que afrontar ... las numerosas reformas y mejoras pendientes de una instalación que tiene más de veinte años (unas gradas tienen esta edad, otras menos y algunas de ellas, más, pues se construyeron en cuatro temporadas). Al descartar la iniciativa prevista para revitalizar la zona norte de la ciudad y albergar este evento global, los dueños deberán atender ahora las urgencias de este único campo de cierto tamaño, que se ha quedado ya pequeño, además de obsoleto.

La Rosaleda tenía algunas deficiencias desde el comienzo que nunca se solucionaron. Para ahorrarse dinero en su momento las administraciones prescindieron de la impermeabilización completa, lo que derivó desde el principio en goteras y otras alteraciones cuando aparece la lluvia. Ni siquiera se cambió, como estaba previsto, el letrero con el nombre del estadio, que es difícil adivinar dónde se encuentra. Desde la reconstrucción del estadio, no se ha puesto en marcha ninguna reforma, salvo las realizadas por el propio Málaga para mejorar la instalación y también por las modificaciones que se han sucedido con el objetivo de adaptar ciertos espacios a su uso particular.

¿Cuál es la situación contractual de La Rosaleda? Para empezar, el Málaga tiene alquilado el estadio y paga unos 300.000 euros anuales por disfrutar del campo para que juegue el primer equipo de la ciudad y la provincia, el que las representa. Existía un convenio entre ambas entidades que ya quedó atrás, lo que supone que la relación actual es algo así como 'alegal'. A cambio, el club utiliza el estadio, lo explota económicamente y se hace cargo del mantenimiento.

De esta manera, las instituciones apenas han gastado dinero en el campo (en otras instalaciones sí han realizado mejoras y reformas importantes). El club de Martiricos, mientras tanto, ha ido afrontando las necesidades básicas propias de su uso y aquellas imprescindibles para la instalación. Este periódico, de hecho, publicó hace algunos meses que al Málaga le cuesta unos dos millones el estadio por temporada, incluyendo todas las partidas mencionadas con anterioridad.

¿Qué reformas, arreglos o mejoras necesita el estadio en este momento? La lista sería muy amplia, pero hay algunas imprescindibles y otras recomendables por distintas circunstancias para evitar que el envejecimiento del campo sea total. Además de completar la impermeabilización, algo que debería haberse solucionado hace veinte años, también parece urgente modernizar otras dependencias importantes y muy utilizadas, como los aseos, los accesos, la limpieza en los aledaños y el exterior del campo.

Pero hay dos deficiencias más que se consideran vitales para el campo y para el Málaga. Por una parte, la iluminación, que también está completamente obsoleta, lo que encarece la factura de energía eléctrica cada mes. Es fundamental que los campos dispongan de luces LED, que ofrecen otras ventajas añadidas en la utilización del recinto. Igual que los asientos, que es necesario que se repongan en gran parte del estadio. Y todo ello para seguir utilizando de una forma actualizada un campo superado, escaso para el Málaga y claramente ya de segunda categoría en el fútbol español.