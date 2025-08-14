Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de un sector atestado de aficionados durante el Málaga-Betis del Costa del Sol. ÑITO SALAS

La Rosaleda, con muchas reformas pendientes tras quedar descartado el proyecto del Mundial

La instalación se ha quedado obsoleta y necesita mejoras para cubrir las necesidades del Málaga, que gasta casi dos millones al año en el estadio

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:18

Las instituciones propietarias de La Rosaleda (Junta de Andalucía, Ayuntamiento y Diputación), tras su histórica renuncia al proyecto del Mundial 2030, tendrán ahora que afrontar ... las numerosas reformas y mejoras pendientes de una instalación que tiene más de veinte años (unas gradas tienen esta edad, otras menos y algunas de ellas, más, pues se construyeron en cuatro temporadas). Al descartar la iniciativa prevista para revitalizar la zona norte de la ciudad y albergar este evento global, los dueños deberán atender ahora las urgencias de este único campo de cierto tamaño, que se ha quedado ya pequeño, además de obsoleto.

