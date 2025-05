La Rosaleda quiere ser otra vez decisiva para el Málaga

La afición del Málaga suma lecciones de apoyo y colaboración a sus colores en cada partido en La Rosaleda (también lo hace en los compromisos ... de fuera). Contra el Castellón se pudo observar este cariño, una vez más, la semana anterior. El ambiente fue clave para que el equipo blanquiazul, con su gran esfuerzo, pudiera sacar adelante un compromiso completamente crucial. También se preparó desde el club un mosaico con los colores blanquiazules. Y este sábado, contra el Granada, quiere ser decisiva otra vez, igual que en el resto de los encuentros que quedan en casa para certificar lo antes posible la permanencia (tres de los cinco).

El próximo encuentro, además, reúne los requisitos para que la expectación se dispare: será un derbi con necesidad de sumar para los dos equipos, habrá un gran desplazamiento de aficionados granadinos (podría acercarse al millar, sumando la grada visitante y las entradas sueltas compradas por estos seguidores), apenas quedan 50 localidades de las más costosas por venderse para completar el estadio y las peñas malaguistas están preparando distintos actos previos, como el siempre espectacular recibimiento al cuadro blanquiazul a su llegada al campo.

La cita, de esta forma, reúne todos los requisitos para que el duelo del sábado se convierta en un gran espectáculo. Con objetivos diferentes, la importancia de los puntos será vital para los dos. En el caso del Málaga, los jugadores de Sergio Pellicer pretenden mantener la inercia positiva de los dos últimos encuentros para rematar la faena y alejarse de la zona de descenso antes de visitar la semana que viene el campo del Eldense, equipo que ha reaccionado y pretende abandonar el grupo de peligro.

La Rosaleda, como otras veces, se puede decir que se va a llenar. Pero no será así realmente, pues faltarán muchos abonados, varios miles. Apenas quedan entradas, pero se verán bastantes más asientos vacíos. Los socios que no puedan o no quieran asistir, en cualquier caso, tienen la posibilidad de ceder sus localidades a otros aficionados que buscan acomodo, un sistema que cada día está teniendo más acogida entre los malaguistas.

El Málaga tendrá que jugar tres de los cinco partidos que le quedan de la temporada en La Rosaleda (fuera tendrá que viajar a Elda y Elche). De ahí la importancia de los partidos en casa, donde al equipo blanquiazul no le pesó el domingo anterior la responsabilidad de conseguir los puntos ante su gente. Tras este primer choque contra el Granada, el siguiente equipo que visitará Martiricos será el Sporting, que sigue todavía también pendiente de ratificar la salvación. Y el choque más importante para los pupilos de Pellicer, dependiendo de los próximos resultados, puede ser el que cierre el campeonato, que será en el estadio de Martiricos ante el Burgos.

La afición pretende que La Rosaleda decida, que sea clave para cumplir con el objetivo de salvarse el Málaga esta temporada. Y puede serlo. Siempre supondrá una ventaja para el equipo blanquiazul, que deberá ser aprovechada de la mejor manera posible.