La Rosaleda, escenario del 'Partidazo de Youtubers' entre España y Latinoamérica

La Rosaleda será el escenario del 'Partidazo de Youtubers' que enfrentará a los creadores de contenido de la comunidad española con los de la comunidad ... latina, en un evento que organiza el 'streamer' DjMariio y que se celebrará el próximo 29 de noviembre. En menos de un mes. Se trata de la sexta edición de este evento, que cada año enfrenta al combinado nacional de creadores contra otro. En la cuarta edición ya se vio un España-Latinoamérica, entonces disputado en el Ciutat de Valencia, el feudo del Levante. La última edición de este formato, que enfrentó a los españoles con Francia, se disputó en el Metropolitano, la casa del Atlético de Madrid.

Ese fin de semana La Rosaleda no estará ocupada por el Málaga, que jugará en el José Zorrilla ante el Valladolid, cuya fecha y hora exacta está aún por definir. Tras la celebración de las segundas finales de la Kings League, allá por octubre de 2023, el universo de los 'streamers' regresa ahora al campo de Martiricos con este evento.

Los jóvenes (y no tan jóvenes) que deseen acudir al evento podrán ver, in situ, a algunos de los más conocidos creadores del momento, ahora vestidos de corto y jugando al fútbol, caso de Papi Gavi, Spursito, Folagor, DjMariio o Plex, entre muchos otros. En ese sentido, el atractivo para todos aquellos que sigan el trabajo de estos creadores está asegurado. La lista, eso sí, no está cerrada y aún podrían sumarse a la lista algunos miembros más de la comunidad.

El precio de las entradas oscilan desde los 3 hasta los 24 euros, más asequibles, por razones obvias, que en partidos de fútbol profesional. Se puede adquirir a través de la sitio web de compra de entradas del Málaga.