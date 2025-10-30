Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Rosaleda, desde el aire. RFEF

La Rosaleda, escenario del 'Partidazo de Youtubers' entre España y Latinoamérica

El encuentro, que enfrentará a los creadores de contenido de ambas comunidades de habla hispana, se disputará el 29 de noviembre

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Jueves, 30 de octubre 2025, 15:33

Comenta

La Rosaleda será el escenario del 'Partidazo de Youtubers' que enfrentará a los creadores de contenido de la comunidad española con los de la comunidad ... latina, en un evento que organiza el 'streamer' DjMariio y que se celebrará el próximo 29 de noviembre. En menos de un mes. Se trata de la sexta edición de este evento, que cada año enfrenta al combinado nacional de creadores contra otro. En la cuarta edición ya se vio un España-Latinoamérica, entonces disputado en el Ciutat de Valencia, el feudo del Levante. La última edición de este formato, que enfrentó a los españoles con Francia, se disputó en el Metropolitano, la casa del Atlético de Madrid.

