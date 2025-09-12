Un Huesca prácticamente nuevo pero igual de competitivo

Tras el amargo empate en casa en el derbi andaluz (2-2), el Málaga viaja a Huesca para visitar El Alcoraz (mañana, 18.30 horas). ... El conjunto aragonés fue una de las grandes sorpresas de la temporada pasada (la mayor fue, claro está, el Mirandés), ocupando los puestos que dan acceso a pelear por ascender durante gran parte de la temporada, quedándose fuera de los 'play-off' en la penúltima jornada. Se trata de una plantilla prácticamente nueva, con 14 bajas: muchas de las principales figuras del equipo, como Joaquín Muñoz (Málaga), Patrick Soko (Almería), Vilarrasa (Córdoba), Loureiro (Deportivo), o Gerard Valentín (Al-Wakrah) han salido de la entidad este verano (también se ha marchado el técnico, el icono malaguista Antonio Hidalgo), pero el cuadro azulgrana se ha reinventado, con 16 fichajes en este mercado estival. En clave blanquiazul, poco antes de que cerrara el mercado, llegó a Huesca el malagueño y exmalaguista Portillo, el 'hombre ascenso'.

El malagueño y exmalaguista Portillo, uno de los 16 fichajes que ha realizado el Huesca este verano. SD HUESCA

Bajo las órdenes del joven Sergi Guilló (34 años), que viene de realizar un gran papel en Mérida en Primera RFEF esta última temporada, el Huesca continúa siendo un equipo muy competitivo: si bien es cierto que cayó en el Alfonso Murube frente al Ceuta (2-1), en un campo que se prevé que sea muy difícil vencer como visitante esta temporada, el conjunto oscense ha dejado buenas sensaciones en los anteriores compromisos (de hecho, jugó mejor con un hombre menos que con once). En esta fase de la competición todavía incipiente, suma siete puntos (dos victorias, un empate y esta última derrota en Ceuta), uno menos que el Málaga.

Un esquema similar al de la pasada campaña, pero una propuesta distinta

Cuando Antonio Hidalgo tomó las riendas del banquillo de un Huesca en descenso y en serios apuros económicos, optó por construir su equipo desde la defensa, empleando una zaga de cinco defensores. Esta idea de juego y el dibujo siguieron la pasada campaña, con tres centrales (los Pulido, Jorge y Rubén, y Loureiro) y carrileros largos (Gerard Valentín y Vilarrasa), y el equipo dio otro paso adelante.

El esquema, si bien es un elemento del juego que cambia durante los partidos (y cada vez más a causa de la mayor polivalencia de los jugadores en el fútbol moderno), es un indicador claro de la propuesta de los entrenadores. Y Guilló mantiene esta línea de cinco defensas (sólo Jorge Pulido, ídolo en Huesca, continúa en la zaga azulgrana), aunque con matices del centro del campo para arriba.

Ampliar Sergi Guilló, el nuevo entrenador del Huesca, da instrucciones al atacante Sergi Enrich. LIGA HYPERMOTION

La temporada pasada, probablemente contaba con mejores individualidades (su atacante Soko, por ejemplo, fue uno de los máximos artilleros de Segunda con 13 goles), pero se trataba de un equipo muy coral, y esta campaña sucede lo mismo: Pulido, ahora acompañado por Sergio Arribas y Álvaro Carrillo en el eje de la zaga, continúa siendo el pilar de la defensa; en la medular, Óscar Sielva es el capitán general, ayudado por la chispa de Kortajarena y de Dani Luna. Se trata del segundo plantel con mayor media de edad de la categoría (27,6), pero muy amplia, con 25 jugadores con ficha del primer equipo y otros tres canteranos

Aunque si hay que destacar un nombre en el Huesca es el del veterano delantero Sergi Enrich, que no podrá jugar al ver la roja ante el cuadro caballa el pasado fin de semana, pero está viviendo una segunda juventud en Huesca tras su aciago periplo en Zaragoza: marcó siete tantos en la temporada 2024-25, una cifra nada desdeñable, y ya ha anotado dos en las primeras cuatro jornadas.

El Alcoraz, una pesadilla para el Málaga

Ampliar El Alcoraz, el estadio del Huesca, en el que el Málaga no ha ganado. SD HUESCA

No han sido muchos los partidos que ha disputado el cuadro blanquiazul en el campo del Huesca (tan sólo cuatro, siendo el primero en la temporada 2019-20), pero la realidad es que el Málaga no ha vencido en El Alcoraz. El registro es de tres derrotas y un empate en el feudo oscense.

La última fue probablemente la más dolorosa: el conjunto de Pellicer se encontraba sumido en el peor momento de la temporada, y comenzaba a verle las orejas al lobo. El técnico castellonense alineó por primera vez en todo el curso la línea de tres centrales (Pastor, Nelson y Galilea) y parecía recuperar la solidez defensiva que había perdido en la segunda vuelta, pero acabaría perdiendo el choque en el último minuto (1-0) en un brillante combinación del cuadro oscense que acabó Javi Pérez, dando así también alas a su equipo en la pelea por el acceso a los 'play-off'.