El Huesca celebra el triunfo frente al Eibar. SD HUESCA
Rival del Málaga

Un Huesca prácticamente nuevo pero igual de competitivo

Con 16 fichajes y la llegada de un técnico con poca experiencia como Sergi Guilló, el cuadro azulgrana vuelve a iniciar la temporada a gran nivel, con victorias ante equipos importantes (Eibar y Mirandés) y un juego coral

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:42

Tras el amargo empate en casa en el derbi andaluz (2-2), el Málaga viaja a Huesca para visitar El Alcoraz (mañana, 18.30 horas). ... El conjunto aragonés fue una de las grandes sorpresas de la temporada pasada (la mayor fue, claro está, el Mirandés), ocupando los puestos que dan acceso a pelear por ascender durante gran parte de la temporada, quedándose fuera de los 'play-off' en la penúltima jornada. Se trata de una plantilla prácticamente nueva, con 14 bajas: muchas de las principales figuras del equipo, como Joaquín Muñoz (Málaga), Patrick Soko (Almería), Vilarrasa (Córdoba), Loureiro (Deportivo), o Gerard Valentín (Al-Wakrah) han salido de la entidad este verano (también se ha marchado el técnico, el icono malaguista Antonio Hidalgo), pero el cuadro azulgrana se ha reinventado, con 16 fichajes en este mercado estival. En clave blanquiazul, poco antes de que cerrara el mercado, llegó a Huesca el malagueño y exmalaguista Portillo, el 'hombre ascenso'.

