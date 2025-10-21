Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Loren Juarros y Sergio Pellicer, en la renovación del contrato del entrenador. MARILÚ BÁEZ

Nueva reunión en La Rosaleda en busca de la ansiada calma en el Málaga

Los dirigentes del club y el entrenador vuelven a encontrarse en las oficinas del estadio tras una derrota más del equipo y ante otra semana tensa

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Martes, 21 de octubre 2025, 00:29

Otra semana tensa para el Málaga. La derrota en Leganés devuelve al equipo a una situación parecida a la de antes del partido contra el ... Deportivo. Con sólo diez jornadas celebradas, la posición en la clasificación, todavía a cuatro puntos de los 'play-off', no es preocupante, pero las sensaciones tampoco contentan a nadie (los seguidores desplazados mostraron su malestar tras el partido del domingo anterior). El cuadro blanquiazul, con muchas bajas, no está alcanzando el nivel que se esperaba, sobre todo a domicilio. Para colmo, también aporta a los aficionados cierta intranquilidad que el administrador, José María Muñoz, esté ahora investigado por el 'caso Vera'. De ahí que los dirigentes y el propio Sergio Pellicer organizaron este lunes una reunión una vez más para analizar en profundidad nuevamente las circunstancias que están sucediendo y buscar el camino de la ansiada calma.

