Ramón: «Tengo ganas de recompensar a la afición»

Ramón renovó con el Málaga hasta 2027, con el club guardándose una opción de ampliación unilateral de una temporada más. El canterano quiso agradecer primero ... a la entidad y a todos los miembros que la componen: «Quiero dar las gracias a Loren por apostar por mí. También quiero hacer una mención especial a los médicos Pablo Campos y los preparadores físicos, porque han hecho un trabajo muy bueno para que yo hoy esté aquí. Es un día muy importante para mí».

Sobre cómo se encuentra en estos momentos, recuperándose de su rotura del ligamento cruzado anterior en marzo, el granadino explicó que «me siento muy bien, con muchas ganas. Ya he vivido esto en más ocasiones, así que ya tengo ese aprendizaje sobre cómo afrontarlo. Soy un afortunado de rodearme de la gente con la que me rodeo». Acerca de cuándo cree que volverá a los terrenos de juego, quiso mostrarse cauto: «Ya han pasado cuatro meses desde la lesión. Cada uno tiene sus plazos, así que paciencia. No sé cuál es el tiempo de recuperación en esta lesión, pero vamos a dejar que decidan los médicos».

Se llegó a un acuerdo con cierta rapidez, gracias a la plena voluntad de ambas partes para alcanzarlo: «Desde fuera puede parecer que ha sucedido todo muy rápido, pero así es el fútbol a veces. Cuando existe la predisposición por entenderse, se llega con facilidad», destacó Ramón.