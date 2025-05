Frente al relato simplista, la complejidad del fútbol

Dos de los relatos simplistas que han proliferado en estos meses de bache malaguista se han desmontado por su propio peso. El primero, si Pellicer ... dio un paso atrás, 'amarrategui', con su cambio de sistema, que se estrenó con una derrota postrera en Huesca. Ensayado en más partidos, el esquema con tres centrales ha sido vital para dejar casi atada la permanencia, y con él se ha ganado y sumado más. El otro, más recurrente, cacareado entre medios y aficionados, la ausencia de fichajes invernales, como una simple ecuación: más incorporaciones es igual a más puntos.

El relato lo cuestionan los hechos. El Málaga fue el único club de Segunda que no fichó, y eso pudo trasladar cierto conformismo. Hasta ahí. Pero, aunque se negociaba la llegada de un delantero, la caída en picado del equipo ha tenido más que ver con el empeoramiento defensivo y la baja forma de piezas clave. Las cifras no admiten mucha interpretación: en la primera vuelta el equipo promedió un gol por partido y 0,9 en contra, con once puertas a cero. En la segunda, antes de las dos victorias seguidas en casa ante Castellón y Granada, se mantuvo el gol a favor de media, pero con 1,4 en contra, un 36% peor, y con tres puertas a cero.

Es cierto que el Málaga ha sido un equipo con mucho margen de mejora en el ataque todo el curso, que podía haber crecido claramente en sus prestaciones con un 'nueve' muy resolutivo en la categoría, pero sin él sumó 30 puntos en la primera vuelta y ganó en las dos últimas jornadas, con dosis extra de testosterona, ante rivales que se la jugaban también. Además, el mercado invernal encierra muchas dificultades para lograr que mejore realmente un equipo, y las miras de la dirección deportiva estaban muy mediatizadas al no hacer seguimientos profundos de torneos foráneos, como así se ha reconocido públicamente. Como los jugadores de Primera con minutos no van a desembarcar en Málaga, incluso tampoco algunos de los que menos jugaban, y tampoco se quiso apostar por la Primera RFEF, el resultado es un ramillete muy corto de jugadores de Segunda sin partidos. Sonó Masca (se fue del Oviedo al Eldense) y hubo interés real por Alberto Marí, con un gol y 254 minutos en el Zaragoza en la segunda vuelta.

Frente a la flor que hay quien atribuye a Sergio Pellicer o a Loren Juarros, quizás sea el momento de valorar por fin la coherencia de un club que camina con una filosofía clara

Se puede tener una idea con esto de que las expectativas de mejorar a los Dioni, Baturina o Chupete estaban muy mediatizadas. El argumento de fichar al peso tampoco se sostiene. El Eldense, con diez caras nuevas (una después del mes de enero) acabó la primera vuelta a dos puntos de salir de la zona de descenso y ahora está a cinco. El Cartagena, con nueve altas, sólo ha sumado seis puntos tras el ecuador del torneo, y el Ferrol, con cuatro novedades, ocho puntos en ese periodo.

Frente a la flor que hay quien atribuye a Pellicer o a Loren, quizás sea el momento de valorar por fin la coherencia de un club que camina con una filosofía clara. En casi dos años, puede lograr un ascenso y una permanencia en Segunda a tres jornadas vista con una plantilla basada en la cantera, con una ciudad deportiva en uso y un filial ascendido a Segunda RFEF. Es una entidad con un rumbo definido, más allá de algo incontrolable como son los procesos judiciales y la futura remodelación del estadio.

Decía Juanma Lillo sobre el Barça de Guardiola que cuanto más pases daba mejor se ordenaba cara a crear una clara ocasión de gol. Valga el símil para el Málaga. Cuanto más tiempo siga fiel a esta idea, sin volantazos en la gestión, más cerca estará de un ciclo deportivo de éxito. Ahora bien, seguramente lo vivido esta campaña deja una enseñanza: si el equipo quiere aspirar al ascenso a Primera División va a necesitar un núcleo de jugadores al margen de los de casa que marque más la diferencia. Pero esto es difícil sin un buen control de todos los mercados, sobre todo de los foráneos.