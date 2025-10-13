Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rafita coloca un pase frente al Deportivo. Ñito Salas

Rafita aprueba el examen más exigente

En su verdadero debut como jugador del Málaga, el veleño estuvo emparejado con Yeremay, para muchos el mejor futbolista de la categoría, y no se achicó ante el extremo y también ofreció soluciones en ataque

Jorge Garrido

Málaga

Lunes, 13 de octubre 2025, 17:08

Comenta

Debutó de manera oficial el fin de semana anterior en Santander, entrando en el minuto 82 y con el 2-0 en El Sardinero. Pero ... fue el domingo, en un partido de prácticamente vida o muerte para el Málaga, que Pellicer decidió situar en el once titular a Rafita Garrido en lugar de Jokin Gabilondo, que dejó que desear en lo defensivo en sus últimas actuaciones. A Rafita le tocaba bailar con la más fea, con Yeremay, el que para muchos es el mejor futbolista de Segunda División (para el propio técnico malaguista) y que llegaba pletórico tras anotar un golazo la jornada anterior.

