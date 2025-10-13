Rafita aprueba el examen más exigente

Debutó de manera oficial el fin de semana anterior en Santander, entrando en el minuto 82 y con el 2-0 en El Sardinero. Pero ... fue el domingo, en un partido de prácticamente vida o muerte para el Málaga, que Pellicer decidió situar en el once titular a Rafita Garrido en lugar de Jokin Gabilondo, que dejó que desear en lo defensivo en sus últimas actuaciones. A Rafita le tocaba bailar con la más fea, con Yeremay, el que para muchos es el mejor futbolista de Segunda División (para el propio técnico malaguista) y que llegaba pletórico tras anotar un golazo la jornada anterior.

Y el lateral blanquiazul completó una gran actuación: quizá ayudó que el atacante canario no estuviera fino, pero Rafita se mostró muy solvente atrás y supo contenerle a él, a Mario Soriano y Luismi Cruz (a menudo intercambiaban posiciones), escoltado por Murillo en los repliegues, y se incorporó en varias ocasiones al ataque malaguista. En lo estadístico, recuperó dos balones y tan sólo falló dos pases (15 de 17).

Rafita se entrenó y fue convocado en varias ocasiones la temporada pasada, pero no ha sido hasta ahora, ya con 21 años y con la lesión muscular de Puga (que regresará dentro de pocas semanas), que ha recibido la oportunidad de Pellicer, convirtiéndose en el vigésimo segundo canterano que debuta con el castellonense. De los tres laterales diestros en liza, el filial es el más especialista defensivo de ellos, si bien es cierto que hasta hace unos años era delantero, como su padre, que se labró una larga trayectoria en clubes de Vélez-Málaga en Tercera División o Regional Preferente.

Es posible que Rafita, como hicieron hace poco Chupete y Rafa y ahora hace Recio, alterne su participación en el primer equipo y el Malagueño, aunque ya no dejará de ser uno más en los entrenamientos del primer plantel aun con el retorno de Puga.