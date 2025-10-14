Rafa, un gol o asistencia cada 92 minutos

Rafa ha irrumpido en el Málaga de una manera muy poco antes vista. En su primer partido la pasada campaña (debutó en el último encuentro ... de la temporada 2022-23 contra el Ibiza, con el conjunto blanquiazul ya descendido a Primera RFEF) ya fue decisivo con un gol espectacular a la par que vital frente al Eibar, que en aquel momento aventajaba al cuadro malaguista en Ipurua (aquel duelo acabó en empate). Volvió a ver puerta en el último duelo de la temporada pasada frente al Burgos, acabando la temporada con dos goles en tan sólo 55 minutos sobre el césped, unos números asombrosos, prácticamente irreales.

Pero esta temporada este impacto ha ido a más, demostrando que no es flor de un día. Ya con un papel más importante en el primer equipo desde el inicio del curso, alternando partidos como titular y desde el banquillo, ya suma tres goles y una asistencia en tan sólo 371 minutos, lo que significa que participa de manera directa o indirecta (tantos o pases de gol) cada 92 minutos, que a grandes rasgos significa un gol o asistencia por partido, un promedio demoledor. En Segunda División, muy pocos futbolistas mejoran la productividad del canterano: Zakaria, Embarba o Íñigo Vicente son algunos de ellos (para dimensionar la categoría de los jugadores con los que se codea).

A la 'chilena' espectacular frente a la Real Sociedad B en el minuto 86 (había entrado tan sólo tres minutos después) y el golazo desde lejos frente a Las Palmas hay que sumarle la asistencia al segundo gol de Chupete (no fue un pase complicado, ya que en este tanto la dificultad residía en la definición) y el que anotó él después a pase del cordobés, batiendo a Germán con un golpeo raso al palo largo desde dentro del área.

Salvo este último tanto frente al Deportivo, que fue el tercero, todos sus goles con el primer equipo han valido puntos para el Málaga. El sevillano no es especialmente habilidoso con la pelota en los pies, pero posee un innegable instinto goleador, probablemente el que más de la plantilla exceptuando a los delanteros centro. Su gran golpeo le convierte en una amenaza constante, además de una gran habilidad en cuanto a colocación en el campo.

Esta virtud puede resultar sorprendente para quienes no lo tenían 'fichado'. Pero las personas que han seguido de cerca su progresión y desarrollo en las categorías inferiores del club de Martiricos sabían del potencial ofensivo del volante, si bien estas estadísticas son inesperadas, ya que no están ni al alcance de muchos delanteros de máxima élite.

Pellicer le ha encontrado acomodo en el campo, actuando como segundo punta en ataque. Cuando el equipo defiende, el esquema es un 4-4-2, en el que ejerce como delantero centro a la hora de presionar.

La pasada campaña en el Malagueño en Tercera Federación, su aportación en este apartado del juego no era tan llamativa, puesto que jugaba mucho más atrás. No obstante, anotó ocho goles y dio una asistencia en 26 partidos, el segundo máximo artillero del filial, tan sólo por detrás de Chupete, que hizo 24 en 23 choques, las dos figuras clave para que el Malagueño ascendiera a Segunda RFEF.

Su socio Chupete, con el que subió al primer equipo, tampoco se queda atrás en cuanto a productividad en los goles del Málaga: ha anotado cuatro dianas (dos dobletes, frente al Granada y el 'Depor') y una asistencia en 619 minutos, que suponen una participación de gol cada 123 minutos de juego. Los dos canteranos constituyen el 77% de los goles malaguistas de esta temporada (siete de los nueve que totaliza el equipo).

Renovarle, una prioridad

Rafa ya renovó este verano hasta 2028, gracias a que el Málaga activó una cláusula de renovación automática. Todo parecía que esta extensión venía acompañada de una ficha profesional, pero las vicisitudes del mercado estival en materia de altas y bajas hicieron que finalmente continúe con ficha del filial. Fueron Chupete e Izan Merino quienes forman parte 'de facto' del primer plantel.

A pesar de que renovara recientemente y tenga aún tres temporadas más de contrato, su cláusula de rescisión es baja, muy apetecible para otros clubes, para los que seguro que sus actuaciones y datos en todo lo relacionado con el gol no han debido pasar desapercibidos. Es por eso que volver a extender su vínculo en un futuro no muy lejano debe ser una prioridad para la dirección deportiva, la cual lidera Loren Juarros, y cuyo modelo para el club es el de apostar por el talento que brota de La Academia. Tras lograr renovar a Larrubia, que fue un claro mensaje en esa dirección, Rafa debe ser uno de los siguientes en hacerlo.