Rafa celebra con Larrubia el tanto del sevillano frente a Las Palmas. AGENCIA LOF

Rafa, un gol o asistencia cada 92 minutos

El medio punta ha anotado tres goles y ha dado una asistencia en 370 minutos de juego

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Martes, 14 de octubre 2025, 20:51

Comenta

Rafa ha irrumpido en el Málaga de una manera muy poco antes vista. En su primer partido la pasada campaña (debutó en el último encuentro ... de la temporada 2022-23 contra el Ibiza, con el conjunto blanquiazul ya descendido a Primera RFEF) ya fue decisivo con un gol espectacular a la par que vital frente al Eibar, que en aquel momento aventajaba al cuadro malaguista en Ipurua (aquel duelo acabó en empate). Volvió a ver puerta en el último duelo de la temporada pasada frente al Burgos, acabando la temporada con dos goles en tan sólo 55 minutos sobre el césped, unos números asombrosos, prácticamente irreales.

