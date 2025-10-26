Notas a los jugadores del Málaga tras ganar al Andorra
Domingo, 26 de octubre 2025, 18:22
Alfonso Herrero Portero
6
Siempre es un seguro de vida. Tuvo menos trabajo, pero siempre resolvió bien.
Víctor Garcia Defensa
5
Anduvo nervioso en algunos momentos. Muy cerca del insuficiente en defensa por ... sus imprecisiones.
Murillo Defensa
7
Está en un gran momento de forma. Consolidado ya, el canterano se muestra ya como un defensa con oficio.
Montero Defensa
8
Es imprescindible en el Málaga. Impecable en todas las facetas del juego defensivo.
Brasanac Centrocampista
2
Sin llegar al nivel que se espera de él, cometió un error con la expulsión que finalmente no costó la derrota.
Juanpe Centrocampista
7
Volvió a mostrar su gran nivel actual en el tiempo que jugó en el segundo tiempo.
Larrubia Centrocampista
9
Consiguió lo que buscaba, marcar. Llevó casi todo el peligro cuando estaba y abrió el camino del triunfo.
Dotor Centrocampista
5
Necesita ofrecer más. Trabajó bien, pero falló un 'mano a mano' y en otra ocasión no se entendió con Larrubia.
Dani Lorenzo Centrocampista
7
Notable partido del canterano, que se esforzó otra vez al máximo en su doble labor en el centro del campo.
Izan M. Centrocampista
5
Bien en su función defensiva en el equipo con uno menos.
Rafa R. Centrocampista
5
Saltó al campo con ritmo. cumplió sin problemas.
Chupete Delantero
5
Cumplió con su misión, pero no anduvo acertado en sus pocas oportunidades.
Joaquín Delantero
5
Aportó menos de lo esperado. Dispuso de una oportunidad. Lo intentó sin éxito el tiempo que estuvo.
Jauregi Delantero
9
Pudo exhibirse con dos goles. Su adaptación fue perfecta. Es su punto de partida.
Lobete Delantero
7
Logró al fin marcar y completó un excelente trabajo desde que saltó al campo.
Rafita
7
Sigue creciendo en cada partido. Cumple cada semana pese a las dificultades.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión