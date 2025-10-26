Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ñito Salas

Notas a los jugadores del Málaga tras ganar al Andorra

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Domingo, 26 de octubre 2025, 18:22

6

Alfonso Herrero Portero

6

Siempre es un seguro de vida. Tuvo menos trabajo, pero siempre resolvió bien.

5

Víctor Garcia Defensa

5

Anduvo nervioso en algunos momentos. Muy cerca del insuficiente en defensa por ... sus imprecisiones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

