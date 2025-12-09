El uno a uno del Málaga-Zaragoza

En su partido número 100 con el Málaga, volvió a mostrar sus cualidades. salvó a su equipo antes del penalti.

Apenas pudo intervenir.

Completo un ... buen partido. Destacó en ataque y cumplió en defensa sin problemas. Acabó agotado.

Galilea Defensa 9

Marcó un gol y fue uno de los destacados de la defensa todo el encuentro. Otra vez en un gran momento.

Víctor Garcia Defensa 5

Tuvo algunos problemas en defensa, aunque los compensó con su gran protagonismo en el juego de ataque.

Larrubia Centrocampista 5

Muy activo y trabajador. Clave en ocasiones, pero debe ser más determinante en el último tramo del campo.

Dotor Centrocampista 5

Mezcló los detalles de calidad con otros menos interesantes. Tiene más confianza y puede ser clave en el futuro.

Dani Lorenzo Centrocampista 6

Más presente que otras veces en el ataque, completó un partido notable el tiempo que estuvo en el campo.

Izan M. Centrocampista 6

Tiene un cometido complicado e importante. Cumple en cada partido, pero en este caso fue a menos al final.

Aaron Ochoa Centrocampista S.C.

Quiso tener protagonismo en los instantes finales.

Rafa R. Centrocampista 5

Poco protagonismo. Buscó el gol en algunas ocasiones.

Chupete Delantero 4

Le falta ritmo de juego. Su aportación fue escasa.

Joaquín Delantero 7

Gran partido del malagueño, que se desplegó por todo el campo. Desequilibró y ofreció opciones al resto.

Adrián Niño Delantero 6

No marcó en esta ocasión, pero siempre se mantuvo muy activo y dispuso de varias oportunidades de gol.

Lobete Delantero 4

Poco pudo ofrecer en los últimos minutos del partido.

Recio Defensa 5

Bien en los tres encuentros disputados. Se ha hecho con el puesto. Hizo el penalti en la fase final del choque.