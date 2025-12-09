El uno a uno del Málaga-Zaragoza
Martes, 9 de diciembre 2025, 00:07
Alfonso Herrero Portero
7
En su partido número 100 con el Málaga, volvió a mostrar sus cualidades. salvó a su equipo antes del penalti.
Gabilondo Defensa
S.C.
Apenas pudo intervenir.
C. Puga Defensa
6
Completo un ... buen partido. Destacó en ataque y cumplió en defensa sin problemas. Acabó agotado.
Galilea Defensa
9
Marcó un gol y fue uno de los destacados de la defensa todo el encuentro. Otra vez en un gran momento.
Víctor Garcia Defensa
5
Tuvo algunos problemas en defensa, aunque los compensó con su gran protagonismo en el juego de ataque.
Larrubia Centrocampista
5
Muy activo y trabajador. Clave en ocasiones, pero debe ser más determinante en el último tramo del campo.
Dotor Centrocampista
5
Mezcló los detalles de calidad con otros menos interesantes. Tiene más confianza y puede ser clave en el futuro.
Dani Lorenzo Centrocampista
6
Más presente que otras veces en el ataque, completó un partido notable el tiempo que estuvo en el campo.
Izan M. Centrocampista
6
Tiene un cometido complicado e importante. Cumple en cada partido, pero en este caso fue a menos al final.
Aaron Ochoa Centrocampista
S.C.
Quiso tener protagonismo en los instantes finales.
Rafa R. Centrocampista
5
Poco protagonismo. Buscó el gol en algunas ocasiones.
Chupete Delantero
4
Le falta ritmo de juego. Su aportación fue escasa.
Joaquín Delantero
7
Gran partido del malagueño, que se desplegó por todo el campo. Desequilibró y ofreció opciones al resto.
Adrián Niño Delantero
6
No marcó en esta ocasión, pero siempre se mantuvo muy activo y dispuso de varias oportunidades de gol.
Lobete Delantero
4
Poco pudo ofrecer en los últimos minutos del partido.
Recio Defensa
5
Bien en los tres encuentros disputados. Se ha hecho con el puesto. Hizo el penalti en la fase final del choque.
