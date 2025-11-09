El uno a uno del Málaga-Córdoba
SUR
Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:34
Alfonso Herrero Portero
4
Comenzó con alguna imprecisión. No estuvo tan brillante como otras veces.
Víctor Garcia Defensa
5
Tuvo mucho protagonismo, asistió un gol y cumplió en la faceta defensiva, pese a ... las dificultades generales.
Murillo Defensa
4
Tuvo problemas para el control del rival en el primer gol, aunque trabajó como siempre todo el partido.
Montero Defensa
4
Sin fallos destacados, no anduvo fino ni contundente en muchas acciones. Se contagió del juego embarullado.
Rafita Defensa
5
Con mucho trabajo por la banda, el canterano mantuvo su nivel tanto en defensa como en ataque.
Brasanac Centrocampista
5
Entró y tuvo que salir pronto por una lesión. Lo intentó y estuvo a punto de marcar.
Juanpe Centrocampista
S.C.
Apenas disputó unos minutos tras caer lesionado en su mejor momento en el Málaga.
Larrubia Centrocampista
6
Espectacular trabajo. Defendió al máximo y fue protagonista siempre en el ataque. Otra vez de los mejores.
Dotor Centrocampista
5
Se espera algo más del centrocampista. Lo intentó y dispuso de opciones, pero no tuvo una gran aportación.
Dani Lorenzo Centrocampista
6
Gran trabajo del canterano, que se desdobló para cumplir con su cometido. Bien en defensa y en ataque.
Rafa R. Centrocampista
10
Impresionante. Sobresaliente. Salió en la segunda parte y consiguió dos goles.
Joaquín Delantero
5
Se ganó la plaza en el once y se sacrificó al máximo, aunque le faltó algo más de suerte cara a la meta rival.
Jauregi Delantero
5
Bien en la pelea. Le anularon un gol y estuvo siempre muy activo en la lucha permanente con la defensa.
Adrián Niño Delantero
5
Lo buscó y pudo marcar en un remate de cabeza.
Lobete Delantero
4
Luchó, pero aportó poco en esos metros finales.
Dorrio O. Delantero
4
Intentó ayudar sin gran éxito.
