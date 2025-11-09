El uno a uno del Málaga-Córdoba

Comenzó con alguna imprecisión. No estuvo tan brillante como otras veces.

Tuvo mucho protagonismo, asistió un gol y cumplió en la faceta defensiva, pese a ... las dificultades generales.

Murillo Defensa 4

Tuvo problemas para el control del rival en el primer gol, aunque trabajó como siempre todo el partido.

Montero Defensa 4

Sin fallos destacados, no anduvo fino ni contundente en muchas acciones. Se contagió del juego embarullado.

Rafita Defensa 5

Con mucho trabajo por la banda, el canterano mantuvo su nivel tanto en defensa como en ataque.

Brasanac Centrocampista 5

Entró y tuvo que salir pronto por una lesión. Lo intentó y estuvo a punto de marcar.

Juanpe Centrocampista S.C.

Apenas disputó unos minutos tras caer lesionado en su mejor momento en el Málaga.

Larrubia Centrocampista 6

Espectacular trabajo. Defendió al máximo y fue protagonista siempre en el ataque. Otra vez de los mejores.

Dotor Centrocampista 5

Se espera algo más del centrocampista. Lo intentó y dispuso de opciones, pero no tuvo una gran aportación.

Dani Lorenzo Centrocampista 6

Gran trabajo del canterano, que se desdobló para cumplir con su cometido. Bien en defensa y en ataque.

Rafa R. Centrocampista 10

Impresionante. Sobresaliente. Salió en la segunda parte y consiguió dos goles.

Joaquín Delantero 5

Se ganó la plaza en el once y se sacrificó al máximo, aunque le faltó algo más de suerte cara a la meta rival.

Jauregi Delantero 5

Bien en la pelea. Le anularon un gol y estuvo siempre muy activo en la lucha permanente con la defensa.

Adrián Niño Delantero 5

Lo buscó y pudo marcar en un remate de cabeza.

Lobete Delantero 4

Luchó, pero aportó poco en esos metros finales.

Dorrio O. Delantero 4

Intentó ayudar sin gran éxito.