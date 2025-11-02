Las notas del Málaga en la derrota ante el Castellón
Domingo, 2 de noviembre 2025, 22:25
Alfonso Herrero Portero
6
Tuvo algunas intervenciones de mérito y poco pudo hacer en los dos goles.
Galilea Defensa
3
Entró como tercer central para defender el 0-1, pero se mostró ... frío y no anduvo fino en los instantes decisivos.
Víctor Garcia Defensa
5
Sufrió en labores defensivas en determinados momentos, y tuvo mucho protagonismo en el ataque.
Murillo Defensa
5
Concentrado y contundente, el canterano tuvo que desdoblarse para frenar en ocasiones los ataques rivales.
Montero Defensa
5
Cumplió con más dificultades que otras veces. Estuvo incómodo y con errores en algunas fases del partido.
Juanpe Centrocampista
7
Sigue en su línea de los últimos partidos. Destacó en su trabajo defensivo y fue clave para el control y el dominio del centro del campo.
Larrubia Centrocampista
4
Muy vigilado y sin apenas posibilidades. Trabajó mucho hacia atrás, y poco más.
Dotor Centrocampista
5
Hizo un gran despliegue defensivo y también sirvió de enlace con el ataque. Le faltó algo más de acierto arriba.
Dani Lorenzo Centrocampista
7
Va a mucho más cada semana. La continuidad le está permitiendo progresar y mostrar su cualidades.
Rafa R. Centrocampista
4
Apenas pudo mostrarse. Insuficiente actuación en un momento clave.
Joaquín Delantero
4
Salió para provocar desequilibrio y no lo consiguió en el tiempo que estuvo.
Jauregi Delantero
6
Buen partido. No sólo destacó por el gol de penalti, sino que completó un trabajo muy intenso y sostenido.
Lobete Delantero
5
Bajó su rendimiento a medida que le llegaba el cansancio. Hizo una buena primera parte. Desequilibró.
Dorrio O. Delantero
4
Sin trascendencia en los minutos que jugó.
Rafita Defensa
5
Mostró que su crecimiento es imparable. Trabajó a destajo para defender las entradas del rival por su banda.
