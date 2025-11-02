Las notas del Málaga en la derrota ante el Castellón

Tuvo algunas intervenciones de mérito y poco pudo hacer en los dos goles.

Entró como tercer central para defender el 0-1, pero se mostró ... frío y no anduvo fino en los instantes decisivos.

Víctor Garcia Defensa 5

Sufrió en labores defensivas en determinados momentos, y tuvo mucho protagonismo en el ataque.

Murillo Defensa 5

Concentrado y contundente, el canterano tuvo que desdoblarse para frenar en ocasiones los ataques rivales.

Montero Defensa 5

Cumplió con más dificultades que otras veces. Estuvo incómodo y con errores en algunas fases del partido.

Juanpe Centrocampista 7

Sigue en su línea de los últimos partidos. Destacó en su trabajo defensivo y fue clave para el control y el dominio del centro del campo.

Larrubia Centrocampista 4

Muy vigilado y sin apenas posibilidades. Trabajó mucho hacia atrás, y poco más.

Dotor Centrocampista 5

Hizo un gran despliegue defensivo y también sirvió de enlace con el ataque. Le faltó algo más de acierto arriba.

Dani Lorenzo Centrocampista 7

Va a mucho más cada semana. La continuidad le está permitiendo progresar y mostrar su cualidades.

Rafa R. Centrocampista 4

Apenas pudo mostrarse. Insuficiente actuación en un momento clave.

Joaquín Delantero 4

Salió para provocar desequilibrio y no lo consiguió en el tiempo que estuvo.

Jauregi Delantero 6

Buen partido. No sólo destacó por el gol de penalti, sino que completó un trabajo muy intenso y sostenido.

Lobete Delantero 5

Bajó su rendimiento a medida que le llegaba el cansancio. Hizo una buena primera parte. Desequilibró.

Dorrio O. Delantero 4

Sin trascendencia en los minutos que jugó.

Rafita Defensa 5

Mostró que su crecimiento es imparable. Trabajó a destajo para defender las entradas del rival por su banda.