Notas a los jugadores del Málaga en Valladolid

C. Puga Defensa 4

Al borde de cometer dos penaltis (en honor a la verdad, ninguno lo era), no se vio aún su mejor versión, pero trata de entonarse.

Galilea Defensa 6

Esta vez no estuvo en la foto del gol en contra y trabajó con mucho empeño en achicar agua.

Víctor Garcia Defensa 5

Espléndido centro para el gol de Niño, pero con serios problemas defensivos ante Peter, además amenazado con una amarilla. Fue sustituido pronto.

Dani Sánchez Defensa 5

Pulmones para tapar la grieta de la zona izquierda.

Larrubia Centrocampista 4

Arrancó la acción del gol con una conducción larga, pero a la hora de la verdad hay que exigirle más en ataque aparte de su habitual sacrificio sin balón.

Dotor Centrocampista 5

Apuesta clara de Funes (con cuatro volantes más de baja, todo hay que decirlo), tuvo aciertos y errores.

Dani Lorenzo Centrocampista 4

No tuvo un día lucido. Se empeña con conducciones largas en ataque, y eso no ayuda.

Izan M. Centrocampista 7

Todo amor propio, decidió jugar sin estar la máscara disponible para proteger su herida. Lo hizo con venda y se vació en el centro del campo como volante tapón.

Rafa R. Centrocampista 5

Aportó oxígeno en la labor de aguantar el empate.

Chupete Delantero S.C.

Casi no se le vio. Sólo pudo ofrecer trabajo.

Joaquín Delantero 4

Apenas le salió nada.

Adrián Niño Delantero 7

Tocado por una varita. Lo resuelve todo de primeras. Apenas dos intervenciones, y un gol y una ocasión clara.

Lobete Delantero 5

Tuvo una buena ocasión para haber culminado la remontada en el partido.

Recio 7

Salvo una pérdida de balón sin consecuencias en el primer tiempo, fue de lo mejor del equipo. Meritorio, en su tercer partido en Segunda. Aguantó el tipo incluso en la porfía con Latasa.