Notas a los jugadores del Málaga tras la eliminación copera ante el Talavera
Málaga
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 23:18
Carlos López Portero
5
No pudo hacer mucho más en los goles, y apenas tuvo opciones de lucimiento. Su hueco está en la Copa del Rey, en condiciones normales, ... y ya no hay ese espacio.
Gabilondo Defensa
5
De lo más potable del equipo, sobre todo en el primer tiempo.
Murillo Defensa
3
No transmitió seguridad cuando vinieron mal dadas.
Dani Sánchez Defensa
4
Actuación discreta después de muchos partidos sin ser titular.
Montero Defensa
3
Su rechace de cabeza para dejar el balón suelto a un rival en el 1-0 está en el origen de todos los males.
Rafita Defensa
5
El lateral derecho de Pellicer volvió a ser extremo, como en su formación, y acabó en la izquierda. Peleó.
Larrubia Centrocampista
4
Revulsivo a la desesperada, no le dio otro aire al partido.
Aaron Ochoa Centrocampista
2
Cada vez más apagado, no termina de ofrecer méritos para estar donde está.
Rafa R. Centrocampista
3
La versión más gris del sevillano. Poco en ataque.
Haitam Delantero
3
Participativo, pero impreciso. Funes previno de que sigue sin estar para mucho minutos, y actuo sólo en los primeros 45.
Chupete Delantero
4
Lo intentó en tres remates en el primer tiempo y desapareció después casi de segundo punta.
Jauregi Delantero
2
Nada de nada en el segundo tiempo. Era otra gran oportunidad para reivindicarse.
Adrián Niño Delantero
6
Sigue en racha. Otro gol, muy tarde ya, pero no jugó demasiado tiempo.
Lobete Delantero
0
Un desacierto total. Enésimo partido en el que no aporta nada. Desespera.
Arriaza
5
De más a menos. Brilló en el primer tiempo pero luego se diluyó como un azucarillo ante los problemas.
Badiola
5
El segundo debutante de la noche. Salió al campo en el momento más difícil.
