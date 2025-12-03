Notas a los jugadores del Málaga tras la eliminación copera ante el Talavera

No pudo hacer mucho más en los goles, y apenas tuvo opciones de lucimiento. Su hueco está en la Copa del Rey, en condiciones normales, ... y ya no hay ese espacio.

Gabilondo Defensa 5

De lo más potable del equipo, sobre todo en el primer tiempo.

Murillo Defensa 3

No transmitió seguridad cuando vinieron mal dadas.

Dani Sánchez Defensa 4

Actuación discreta después de muchos partidos sin ser titular.

Montero Defensa 3

Su rechace de cabeza para dejar el balón suelto a un rival en el 1-0 está en el origen de todos los males.

Rafita Defensa 5

El lateral derecho de Pellicer volvió a ser extremo, como en su formación, y acabó en la izquierda. Peleó.

Larrubia Centrocampista 4

Revulsivo a la desesperada, no le dio otro aire al partido.

Aaron Ochoa Centrocampista 2

Cada vez más apagado, no termina de ofrecer méritos para estar donde está.

Rafa R. Centrocampista 3

La versión más gris del sevillano. Poco en ataque.

Haitam Delantero 3

Participativo, pero impreciso. Funes previno de que sigue sin estar para mucho minutos, y actuo sólo en los primeros 45.

Chupete Delantero 4

Lo intentó en tres remates en el primer tiempo y desapareció después casi de segundo punta.

Jauregi Delantero 2

Nada de nada en el segundo tiempo. Era otra gran oportunidad para reivindicarse.

Adrián Niño Delantero 6

Sigue en racha. Otro gol, muy tarde ya, pero no jugó demasiado tiempo.

Lobete Delantero 0

Un desacierto total. Enésimo partido en el que no aporta nada. Desespera.

Arriaza 5

De más a menos. Brilló en el primer tiempo pero luego se diluyó como un azucarillo ante los problemas.

Badiola 5

El segundo debutante de la noche. Salió al campo en el momento más difícil.