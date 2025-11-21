Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rafita, en un entrenamiento hace semanas. MARILÚ BÁEZ

Primera decisión de Funes: Rafita, con el Malagueño

El lateral derecho jugará con el filial este sábado ante La Unión Atlético, al estar ya disponibles los dos especialistas de la primera plantilla, Gabilondo y Puga, y el planteamiento puede ser también a medio plazo

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:48

Quizás la primera decisión técnica de Juan Francisco Funes al frente del Málaga ya esté tomada: Rafita pasa a entrenarse con el Malagueño y está ... por ver si será una decisión más a medio plazo. El defensa veleño, titular las seis últimas jornadas y sin desentonar en sus prestaciones, jugará en principio este sábado (18.00 horas, 101 TV) con el filial ante La Unión Atlético en la Ciudad Deportiva, en un compromiso de Segunda RFEF.

