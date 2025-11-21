Primera decisión de Funes: Rafita, con el Malagueño

Quizás la primera decisión técnica de Juan Francisco Funes al frente del Málaga ya esté tomada: Rafita pasa a entrenarse con el Malagueño y está ... por ver si será una decisión más a medio plazo. El defensa veleño, titular las seis últimas jornadas y sin desentonar en sus prestaciones, jugará en principio este sábado (18.00 horas, 101 TV) con el filial ante La Unión Atlético en la Ciudad Deportiva, en un compromiso de Segunda RFEF.

Rafita se encuentra con la competencia de Gabilondo y, sobre todo, Puga, los otros dos laterales derecho, ambos con ficha profesional. La alternativa a Rafita se dio por la baja por lesión muscular del granadino, unido a las discretas prestaciones defensivas del vasco.

Rafita debutó en los minutos finales de la jormada octava, en el 3-0 en Santander, pero desde el 3-0 al Deportivo fue titular y no se había caído del once desde entonces, pero el planteamiento de tener a tres especialistas disponibles en una posición concreta no es muy viable en el trabajo diario, de ahí la decisión de Funes. Puga ya reapareció en la segunda parte en León el lunes, y puede ser el elegido este domingo ante el Mirandés.

Además, cara a este partido, Ochoa será baja de nuevo, con una contusión en el cuádriceps derecho, al igual que Brasanac, que sigue sin recuperarse de unas molestias en una rodilla. Se suman a Juanpe, Moussa, Ramón, Luismi y Álex Pastor, que se perderán el debut de Funes, para el que hay nueve bajas seguras, pues hay que incluir a los sancionados Murillo y Montero.

En cambio, Recio y Arriaza, que juegan en demarcaciones en las que se requiere su presencia, sí se entrenaron este viernes y se prevé que sean convocados ante el Mirandés.