Primer entrenamiento de Funes con la plantilla malaguista
Ochoa, con algunas molestias en su regreso de la concentración con Irlanda sub-19, trabajó al margen del grupo, que sigue preparando un partido clave ante el Mirandés este domingo
Málaga
Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:49
Juan Francisco Funes dirigió este jueves su primer entrenamiento con la primera plantilla del Málaga. Hablamos de la actual, porque hace cuatro años, en la ... interinidad entre la destitución de José Alberto López y la llegada de Natxo González, ya estuvo al frente en alguna sesión, pero sin ser designado como preparador del equipo.
El granadino se dirigió a los jugadores en el vestuario en una primera toma de contacto con un grupo en el que hay muchos futbolistas con los que ha trabajado, entre ellos Carlos López, Rafita, Recio, Murillo, Moussa, Izan Merino, Dani Lorenzo, Ochoa, Haitam, Rafa, Larrubia y Chupete.
En la sesión se produjo el regreso de Aarón Ochoa, que ha estado concentrado los últimos días con la selección sub-19 de Irlanda, aunque trabajó al margen por unas molestias indeterminadas. El medio centro Arriaza sigue trabajando con el grupo, que prepara el duelo ante el Mirandés del domingo (21.00) en La Rosaleda, clave cara al futuro y para no caer en la zona de descenso.
El Málaga tiene las bajas de los sancionados Murillo y Montero y los lesionados Ramón, Moussa, Luismi, Álex Pastor y Juanpe. Brasanac, baja por molestias en una rodilla en León, también puede reaparecer.
