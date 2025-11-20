Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Funes se dirige a Jauregi en el entenamiento de este jueves en el Anexo de La Rosaleda. MARILÚ BÁEZ

Primer entrenamiento de Funes con la plantilla malaguista

Ochoa, con algunas molestias en su regreso de la concentración con Irlanda sub-19, trabajó al margen del grupo, que sigue preparando un partido clave ante el Mirandés este domingo

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:49

Comenta

Juan Francisco Funes dirigió este jueves su primer entrenamiento con la primera plantilla del Málaga. Hablamos de la actual, porque hace cuatro años, en la ... interinidad entre la destitución de José Alberto López y la llegada de Natxo González, ya estuvo al frente en alguna sesión, pero sin ser designado como preparador del equipo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abre en Málaga Boom Box, un nuevo negocio en el que conseguir paquetes de Amazon, Shein o Temu a precios de ganga
  2. 2

    Los radares que multan por saltarse un semáforo en rojo cazan a 1.500 conductores el primer mes en Málaga
  3. 3

    ¿Quién es Funes, el nuevo entrenador del Málaga?
  4. 4

    Las primeras palabras de Funes como entrenador del Málaga: «Estoy muy ilusionado, gracias»
  5. 5 La Policía halla una pistola oculta en la rueda de una autocaravana tras el disparo a un hombre en la pierna en Málaga
  6. 6 Multas por ir al baño y jornadas de 70 horas: detienen a un empresario de Torremolinos por explotar a migrantes irregulares
  7. 7 A prisión por agresión sexual: investigan si drogó a la víctima con la excusa de un masaje en Benalmádena
  8. 8

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  9. 9 Condenan a una empresa a indemnizar con 10.000 euros a una trabajadora por llamarla «zumbada» en la transferencia de su nómina
  10. 10 Disparan a un hombre en la pierna en la zona de aparcamiento de autocaravanas junto al Martín Carpena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Primer entrenamiento de Funes con la plantilla malaguista

Primer entrenamiento de Funes con la plantilla malaguista