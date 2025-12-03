Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los malaguistas Guede y Jon Bakero, con Movilla en el suelo, durante el Talavera-Málaga de hace 27 años. SUR

El Málaga juega otra vez en Talavera tras la histórica y polémica fase de ascenso de hace 27 años

El equipo blanquiazul pugna por el pase a la tercera ronda de la Copa del Rey ante un antiguo conocido, de Primera RFEF, en una eliminatoria a partido único

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:32

Comenta

Es difícil para el Málaga afrontar el partido de la Copa del Rey en Talavera, previsto para este miércoles a las 20.00 horas, sin ... recordar la fase de ascenso a Segunda de hace algo más de 27 años. Fue uno de los momentos más determinantes para un equipo blanquiazul que había desaparecido seis años antes con su antigua denominación y que necesitaba recuperar lo antes posible una plaza en el fútbol profesional, en este caso la categoría 'de plata'. En esta ocasión se prevé muy diferente, pues será una eliminatoria en tierras castellanas a partido único, mientras que en la anterior ocasión se trataba de una 'liguilla' entre cuatro equipos para buscar ese ansiado ascenso en el mejor clasificado.

