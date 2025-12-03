El Málaga juega otra vez en Talavera tras la histórica y polémica fase de ascenso de hace 27 años

Es difícil para el Málaga afrontar el partido de la Copa del Rey en Talavera, previsto para este miércoles a las 20.00 horas, sin ... recordar la fase de ascenso a Segunda de hace algo más de 27 años. Fue uno de los momentos más determinantes para un equipo blanquiazul que había desaparecido seis años antes con su antigua denominación y que necesitaba recuperar lo antes posible una plaza en el fútbol profesional, en este caso la categoría 'de plata'. En esta ocasión se prevé muy diferente, pues será una eliminatoria en tierras castellanas a partido único, mientras que en la anterior ocasión se trataba de una 'liguilla' entre cuatro equipos para buscar ese ansiado ascenso en el mejor clasificado.

Los paralelismos apenas se pueden encontrar, pues todo es ahora muy diferente. Pero la afición malaguista recuerda cómo se afrontó la mencionada fase de ascenso, en la que también participaba el Beasain y el Terrasa. El Málaga ascendió con polémica final, y también pudo hacerlo el Talavera. Pero este último, que dependía de sí mismo, empató en casa en la jornada final frente al conjunto vasco, que no se jugaba nada. De ahí que existan ganas de revancha, aunque en este caso sea en la competición del 'KO', entre los seguidores más antiguos del conjunto castellano.

Esa fase de ascenso supuso el resurgir definitivo del Málaga, que un año después había subido también a Primera (primero de la mano de Ismael Díaz y después con Joaquín Peiró en el banquillo). Desde entonces, con muchos problemas, intentó establecerse en la élite a toda costa, con altibajos y dos descensos posteriores a Segunda. Aunque el peor momento de su historia reciente llegó hace algo más de dos temporadas, cuando bajó a Primera RFEF, un desastre sólo equiparable a su desaparición. Ahora intenta estabilizarse, con cerca de seis años intervenido, para hacerse lo antes posible con su estatus más adecuado, en Primera.

Mientras tanto, con Juan Francisco Funes como nuevo entrenador desde hace dos partidos, deberá afrontar este miércoles el emparejamiento de la Copa en el campo del Talavera, equipo que milita en la tercera categoría, en Primera RFEF, y está en la zona baja de la clasificación, penúltimo. Aunque estos encuentros suelen ser distintos, donde los dos equipos harán muchos cambios y la diferencia de potencial se equilibra de alguna manera. Pero el Málaga busca imponer su hegemonía para conseguir el pase a la tercera ronda, donde ya podría tener enfrente un rival de Primera (no es seguro) y disputaría la eliminatoria en La Rosaleda.

En relación al once que podría ordenar Funes en el estadio El Prado, las dudas son máximas, pues seguramente ofrecerá oportunidades a los jugadores con menos minutos disputados, empezando por el portero Carlos López, que se prevé que ocupe la plaza de titular. En cuanto al rival, dispone de un exmalaguista, Bilal, pero no podrá estar en el equipo debido a que se encuentra ahora lesionado. Será un partido atractivo, pero sin televisión.