CD LEGANÉS
Málaga CF

Polémica del malagueño Juan Cruz ante su posible salida del Leganés

El jugador se podría estar planteando el solicitar permiso de paternidad, lo que le dejaría fuera del terreno de juego durante 16 semanas, si bien esto lo habría descartado el club

Marina Rivas

Marina Rivas

Miércoles, 20 de agosto 2025, 19:07

En las últimas horas, ha salido a la luz una situación insólita en el mundo del fútbol, al menos en nuestro país, y que además ... involucra a un jugador malagueño. Hablamos de Juan Cruz, extremo de 25 años que milita desde hace una temporada y media en el Leganés, club al que marchó primero como cedido en febrero de 2024 y que un año después ejecutó su opción de compra automática por el ascenso a Primera División. Sin embargo, tras el descenso a Segunda el pasado mes de mayo, el atacante estaría buscando su salida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

