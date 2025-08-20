Polémica del malagueño Juan Cruz ante su posible salida del Leganés

En las últimas horas, ha salido a la luz una situación insólita en el mundo del fútbol, al menos en nuestro país, y que además ... involucra a un jugador malagueño. Hablamos de Juan Cruz, extremo de 25 años que milita desde hace una temporada y media en el Leganés, club al que marchó primero como cedido en febrero de 2024 y que un año después ejecutó su opción de compra automática por el ascenso a Primera División. Sin embargo, tras el descenso a Segunda el pasado mes de mayo, el atacante estaría buscando su salida.

Pero, ¿dónde reside la polémica? Tal y como ha avanzado el diario 'Marca', el malagueño se estaría replanteando el solicitar la baja por paternidad (de 16 semanas) a partir de septiembre, cuando esté previsto que sea padre. Hasta la fecha sí que se ha visto cómo jugadores han solicitado permiso durante ciertos días para ausentarse de sus equipos por el nacimiento de su hijo o en sus primeros días de vida, pero sería una situación complicada para el Leganés en el caso de que debiese aceptar un permiso de paternidad por el que el jugador no pudiera competir durante cuatro meses.

Como han apuntado diversos medios, esta podría ser una estrategia del jugador para ejercer presión sobre su salida, que sería el objetivo del malagueño. Sobre su trayectoria, cabe señalar que Juan Cruz, nacido en Quilmes, Argentina, llegó a España siendo un prácticamente un bebé de la mano de su familia, que se instaló en Rincón de la Victoria, donde creció el futbolista. Se forjó en las categorías inferiores del Málaga y también en el San Félix hasta que vivió su primera etapa dorada en el Atlético Malagueño. Debutó con el primer equipo blanquiazul en 2018 y en el verano de 2021 fichó por el Betis, donde permaneció hasta el pasado curso. Además, fue internacional con España en categorías inferiores.

10 millones de euros

En su última temporada, con el Leganés, Juan Cruz ha brillado al anotar ocho goles 5 en Liga y 3 en Copa del Rey. Sin embargo, el descenso habría hecho cambiar de planes al malagueño. El inconveniente es que el jugador firmó por cuatro años de contrato con el conjunto de Butarque, hasta 2028, por lo que el club solicita que si otro equipo está interesado, abone su cláusula de salida, que asciende a 10 millones de euros, de los cuales, por cierto, el Betis se reservó un 40% de este beneficio, mientras que el 60% restante sí que acabaría en las arcas del conjunto pepinero.

Las últimas noticias sobre esta polémica giran en torno al director deportivo del Leganés, Andrés Pardo, que durante la presentación de Gonzalo Melero como nuevo jugador del equipo, fue cuestionado sobre Juan Cruz. A lo que respondió contundente: «hace diez minutos ha venido Juan sorprendido a decirme que no hay nada de esto». Es decir, por parte del club ha desmentido la teoría de que el jugador haya decidido solicitar la baja por paternidad. Además, añadió: «Sobre el interés del resto de equipos, hemos sido muy sinceros con este tema. En los últimos 10-12 días no he tenido ninguna llamada con ningún equipo. Ahora se ha generado ese repunte, pero hace ese tiempo que no se habla». Según apuntan otros medios, el Alavés y el Rayo Vallecano son los equipos más interesados en hacerse con los servicios del extremo.