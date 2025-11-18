Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sergio Pellicer da instrucciones a sus futbolistas durante un partido reciente. Marilú Báez

Las Peñas se despiden de Pellicer: «No le han acompañado los resultados que recompensen su trabajo en el día a día»

«Como siempre ocurre, es más fácil despedir a uno que a veinticinco, ¡las cosas del fútbol!», declaró la Federación de Peñas Malaguistas a través de un comunicado, antes de que se anunciara la destitución

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:00

Antes de que se anunciara su destitución, la Federación de Peñas Malaguistas redactó una carta de despedida para Sergio Pellicer, agradeciendo su labor durante ... los años en el club. «Si el fútbol es tan grande, es porque todos los aficionados, y hasta algunos que no lo son, llevamos un entrenador dentro y tenemos la solución y la fórmula magistral para ganar los partidos. Eso sí, una vez han terminado. Lo que en el argot taurino viene a llamarse, poner las banderillas a toro pasado», comenzaba el comunicado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

