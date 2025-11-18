Las Peñas se despiden de Pellicer: «No le han acompañado los resultados que recompensen su trabajo en el día a día»

Antes de que se anunciara su destitución, la Federación de Peñas Malaguistas redactó una carta de despedida para Sergio Pellicer, agradeciendo su labor durante ... los años en el club. «Si el fútbol es tan grande, es porque todos los aficionados, y hasta algunos que no lo son, llevamos un entrenador dentro y tenemos la solución y la fórmula magistral para ganar los partidos. Eso sí, una vez han terminado. Lo que en el argot taurino viene a llamarse, poner las banderillas a toro pasado», comenzaba el comunicado.

«Por si fuera poco, el más brillante de los currículums se esfuma en un instante si los resultados no llegan, porque el fútbol no tiene memoria. Todo el trabajo y esfuerzo, pasado y presente, sirve de poco si la pelota no entra. Hoy, tristemente, la 'trituradora' de entrenadores que es la liga Hypermotion, se cobra una nueva víctima, Sergio Pellicer», continuaba el texto.

«A este malagueño nacido en Nules, tan malaguista como el más malaguista, no le han acompañado los resultados que recompensen su grandísimo trabajo en el día a día y como siempre ocurre, es más fácil despedir a uno que a veinticinco, ¡las cosas del fútbol! Desde estas líneas queremos agradecer todo lo que 'Pelli' ha dado y seguro que seguirá dando por el Málaga. Un hombre de la casa, uno de los nuestros y lo que es más importante, una gran persona. Abogamos porque, si él quiere, siga formando parte del organigrama del club, de su casa. ¡Muchas gracias, Sergio!», concluía la carta.