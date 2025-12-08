Un penalti dudoso impide el triunfo del Málaga otra vez en el descuento (1-1)

El Málaga volvió a las andadas. Otra vez perdió un triunfo crucial en el descuento. Regresaron los fantasmas. El árbitro señaló un penalti polémico, muy ... dudoso, de Recio por unos agarrones que aprovechó el Zaragoza para empatar en el minuto 95. Una auténtica decepción para los aficionados, que ya saboreaban la victoria, los tres puntos y la recuperación definitiva de la crisis deportiva que estaba sufriendo. La fortuna, de nuevo le dio la espalda a los blanquiazules, en esta ocasión vestidos de negro, ante su público.

El triunfo hubiera sido el bálsamo definitivo para el Málaga, pero ese polémico tanto y el bajón experimentado por el equipo en la fase final del choque fueron definitivos para que todo cambiara en otro maldito descuento de los blanquiazules. Los hombres de Juan Francisco Funes fueron superiores a su rival en el cómputo general del choque, pero no fueron capaces una vez más de cerrar el partido y al final tuvieron que lamentarlo en una Rosaleda que espera que se consolidara una reacción que no llegó.

El equipo malagueño se queda a dos puntos del descenso en una jornada que hubiera sido propicia para escalar posiciones en el caso de conseguir la victoria. De esta forma, sigue el sufrimiento del Málaga para salir de la zona baja de la tabla clasificatoria. El nuevo entrenador sigue sin perder, salvo en la Copa, aunque esta igualada final sabe un poco más a derrota.

Funes hizo algo previsible, aunque había muchas dudas: repetir la alineación por tercera jornada liguera consecutiva. Mantuvo a los mismos en estos encuentros desde su llegada al equipo, con cuatro puntos sumados en los dos compromisos anteriores. El comienzo fue ya trepidante, con un Málaga muy ofensivo que pudo adelantarse tras una jugada de Niño y el disparo final de Dani Lorenzo. Y todo ello en un partido muy especial por el minuto de silencio por el fallecimiento del fotógrafo Paco Rodríguez y la utilización de la segunda equipación, la negra, para conmemorar el 125 aniversario del hundimiento de la fragata alemana 'Gneisenau' en el Dique de Levante al final de 1900, con el fallecimiento de 41 personas de la tripulación de este buque.

Llegó una especie de equilibrio en el juego, sin oportunidades, hasta que pasado el cuarto de hora, una falta lanzada por Víctor acabó, tras el despeje del portero, con un lanzamiento de Izan Merino y un golpeo final de Galilea para abrir el marcador ante el delirio de La Rosaleda. El Málaga de Funes, ordenado y con gran vocación de ataque, estaba consiguiendo su objetivo en otro partido crucial para alejarse del descenso ante un rival mal clasificado, pero que llegaba inmerso en una gran racha positiva. Era el momento de controlar el juego sin olvidarse de la meta contraria, pues el Zaragoza estaba obligado, en teoría, a adelantar sus líneas y a arriesgar un poco más.

Pero el tanto apenas cambió el panorama general. El Málaga mantuvo el dominio del centro del campo, amenazando constantemente arriba, lo que impedía que el cuadro visitante se acercara con peligro a la meta de Alfonso Herrero, que cumplía el partido 100. Al final del primer tiempo tuvo que intervenir el meta toledano para interceptar un centro, aunque las opciones zaragocistas apenas existieron hasta el descanso. El dominio blanquiazul (de negro en este caso) era casi total, poniendo cerco en todo momento a la meta contraria. El equipo de Funes, hasta ahora, se muestra más suelto en un escenario menos táctico.

El protagonismo de los hombres del centro del campo del Málaga iba a más, con constantes movimientos de Joaquín por todo el campo y Dani Lorenzo muy activo cara a la meta contraria (pudo marcar en un cabezazo nada más arrancar la reanudación). Y el público estaba divirtiéndose con un equipo con mucho compromiso, que apenas sufría y siempre con opciones de generar peligro en ataque, con Galilea siempre muy presente en las acciones a balón parado. La situación estaba muy controlada, con el mejor fútbol de la última etapa del equipo, aunque quedaba todavía mucho partido.

Niño pudo aumentar la cuenta goleadora en un remate de los suyos, al primer toque, tras una gran acción de Joaquín, pero en esta ocasión se encontró con el portero, que despejó el balón. Pero a partir de ahí el Zaragoza comenzó a acercarse con más peligro a la meta de Herrero. La posesión cambió de bando y el cuadro visitante hacía ya sufrir a los locales, que estaban obligados a mantener el ritmo y la concentración para hacer bueno, al menos, el triunfo por la mínima. Funes quiso refrescar el equipo con varios cambios en ataque pudieran ofrecer nuevas opciones. Entraron Chupete y Lobete.

Las más clara del Zaragoza llegó en la fase final del choque con una ocasión de Dani Gómez a la que respondió Herrero con un paradón completamente salvador. Los recambios del Málaga no estaban funcionando como se esperaba, y el equipo se quedaba encerrado en su campo en algunos momentos. Y cuando todo parecía acabado, en el minuto 93, en el descuento, en una acción entre Recio e Insúa el árbitro pitó un penalti muy dudoso, seguramente inexistente. Y dos minutos después empató el Zaragoza en otro descuento terrible para el equipo blanquiazul.