Dani Lorenzo se lamenta en una acción del partido de este lunes.

Dani Lorenzo se lamenta en una acción del partido de este lunes. ÑITO SALAS

Un penalti dudoso impide el triunfo del Málaga otra vez en el descuento (1-1)

Le empata el Zaragoza un partido que tenía ganado, gracias al gol de Galilea, por una pena máxima en el minuto 95

Antonio Góngora

Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:11

Málaga

Alfonso Herrero; Puga (Gabilondo, minuto 82), Recio, Galilea, Víctor García; Izan Merino; Larrubia, Dani Lorenzo (Rafa, minuto 66), Dotor (Aarón Ochoa, minuto 82), Joaquín (Lobete, minuto 73), y Adrián Niño (Chupete, minuto 73). Otros convocados: Carlos López, Murillo, Dani Sánchez, Montero, Arriaza, Haitam y Jauregi.

1

-

1

Zaragoza

Andrada; Aguirregabiria, Insua. Radovanovic (Tachi, minuto 53), Pomares (Tasende, minuto 65); Francho, Raúl Guti, Keidi, Valery (Cuenca, minuto 65); Soberón (Toni Moya, minuto 76) y Kodro (Dani Gómez, minuto 76). Adrián Rodríguez, Juan Sebastián, Sinan Bakis, Sebas Moyano, Paul, Hugo Pinilla y Gomes.

  • Goles 1-0, minuto 17: Galilea golpea tras el disparo de Izan Merino para superar al portero y abrir el marcador. 1-1, minuto 95: Dani Gómez convierte un penalti dudoso de Recio sobre Insúa para empatar el partido 'in extremis' en los últimos instantes.

  • Árbitro Cid Camacho, con De la Fuente Ramos en el VAR, ambos del Comité Castellano-leonés. Vieron la tarjeta amarilla Galilea, Víctor, Recio, Lobete, Insúa y Pomares.

  • Campo La Rosaleda. 21.781 espectadores, en una noche fría, acudieron al estadio de Martiricos para seguir un choque entre históricos, con una pequeña representación de seguidores zaragocistas.

El Málaga volvió a las andadas. Otra vez perdió un triunfo crucial en el descuento. Regresaron los fantasmas. El árbitro señaló un penalti polémico, muy ... dudoso, de Recio por unos agarrones que aprovechó el Zaragoza para empatar en el minuto 95. Una auténtica decepción para los aficionados, que ya saboreaban la victoria, los tres puntos y la recuperación definitiva de la crisis deportiva que estaba sufriendo. La fortuna, de nuevo le dio la espalda a los blanquiazules, en esta ocasión vestidos de negro, ante su público.

