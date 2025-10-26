Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pellicer da instrucciones a sus jugadores en el duelo frente al Andorra. Ñito Salas

Sergio Pellicer: «Es la victoria más balsámica hasta ahora»

«Un equipo que no está comprometido no hace un partido como este», dijo el entrenador del Málaga sobre el esfuerzo del cuadro blanquiazul

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Domingo, 26 de octubre 2025, 17:41

Comenta

«La victoria más balsámica hasta ahora». De esta manera catalogó Sergio Pellicer el triunfo del Málaga sobre el Andorra. «Es el partido del que ... más cosas positivas podemos sacar. Por cómo llegábamos nosotros, por el perfil del rival que venía... Ver a Larrubia llorar te dice mucho de cómo lo siente. Hicimos una buena primera parte, cuando estamos sufriendo viene la roja a Darko, pero hemos sabido interpretar cómo jugar, y los cambios han sido muy buenos. Hemos sabido cuándo defender y cuándo atacar, con mucha paciencia, porque a veces ser vertical no siempre es lo mejor. Quiero felicitar a los chicos y a también a la afición, porque nos ha ayudado mucho».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un trabajador de 34 años electrocutado en Málaga
  2. 2 Alarma en El Tarajal: un hombre armado con una pistola deportiva, disparos al aire y un herido por golpes
  3. 3 Lluvias «localmente fuertes» y tormentas este domingo en Andalucía: activan avisos en dos provincias
  4. 4 Sobresalto de madrugada en Teatinos: arde una extensión «grande» de matorral en el parque de La Laguna
  5. 5 Multa de 15.000 euros a un colegio: una profesora lee a toda la clase el correo de un padre que denunciaba el acoso que sufría su hija
  6. 6 Aemet amplía su alerta por fuertes lluvias y tormentas en Andalucía a cinco provincias este domingo
  7. 7

    La historia de la abuela Lola y su huida de La Cala del Moral en La Desbandá gana un premio al mejor ensayo del Ministerio de Educación
  8. 8 Dónde comer un buen mollete en Málaga: 18 sitios para probarlos
  9. 9

    Restaurantes para celebrar el Día del Tren en Málaga: apeaderos, estaciones e incluso vagones para comer
  10. 10

    El fiscal pide 72 años de cárcel y 1,2 millones de euros de indemnización para el cura de Vélez-Málaga acusado de abusar de cuatro mujeres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sergio Pellicer: «Es la victoria más balsámica hasta ahora»

Sergio Pellicer: «Es la victoria más balsámica hasta ahora»