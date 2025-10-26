Sergio Pellicer: «Es la victoria más balsámica hasta ahora»

«La victoria más balsámica hasta ahora». De esta manera catalogó Sergio Pellicer el triunfo del Málaga sobre el Andorra. «Es el partido del que ... más cosas positivas podemos sacar. Por cómo llegábamos nosotros, por el perfil del rival que venía... Ver a Larrubia llorar te dice mucho de cómo lo siente. Hicimos una buena primera parte, cuando estamos sufriendo viene la roja a Darko, pero hemos sabido interpretar cómo jugar, y los cambios han sido muy buenos. Hemos sabido cuándo defender y cuándo atacar, con mucha paciencia, porque a veces ser vertical no siempre es lo mejor. Quiero felicitar a los chicos y a también a la afición, porque nos ha ayudado mucho».

Tras la derrota en Leganés, un sector de los aficionados malaguistas que se desplazaron mostró su malestar ante la actuación del equipo, con cánticos en contra de los futbolistas como ‘Jugadores, mercenarios’. Al ser preguntado sobre ello, el preparador blanquiazul dijo que «la gente tiene derecho a expresarse, pero esas palabras no tienen sentido para un equipo como el nuestro. Este grupo y el del año de las 18 fichas son los más comprometidos que he tenido. Un equipo que no está comprometido no hace un partido así con uno menos. Somos el equipo con más canteranos de la categoría (exceptuando, evidentemente, al filial de la Real Sociedad), muchos están aquí cuando Primera RFEF... Yo creo que la gente sabe que el equipo lo intenta. Lo podremos hacer mejor o peor, pero el compromiso del equipo está ahí, y esos comentarios drenan la energía de los futbolistas en lugar de generarla».

El técnico comentó que no ha visto la acción del penalti, pero que «aunque toca balón y no tiene intención de hacer daño, va muy arriba y en el fútbol actual suele ser así. Estoy muy contento con el proceso de Darko, y en el contexto de este partido ayudaba mucho a darle libertad a Dani Lorenzo».

Sobre Jauregi, autor de los dos últimos goles (y sus primeros con la camiseta del Málaga), Pellicer dijo que «todos los jugadores necesitan su tiempo de adaptación. Él vino sin hacer pretemporada, entonces en lo físico tenía un ‘debe’, pero lo veo mejorar en el día a día. Me ha gustado mucho la dupla ‘Lobo-Jauregi’, y creo que ahí tenemos una nueva variante en ataque y que puede servir para que los demás no se relajen».