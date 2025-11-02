Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pablo Hernández consuela a Pellicer tras el partido en Castellón. AGENCIA LOF

Pellicer: «Nos ha tocado ver la cara amarga, pero hay que tragar veneno y levantarse»

«Queríamos cortar la sangría que tenemos fuera de casa, tenemos que analizarlo», dijo tras la traumática derrota del Málaga en Castellón

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Domingo, 2 de noviembre 2025, 21:40

«Dolor» y «jodidos» fueron las palabras más empleadas por Sergio Pellicer en sala de prensa tras la derrota del Málaga en Castalia, en el ... tiempo de descuento. Y no es para menos, porque cuando estaba a punto de cambiar su dinámica negativa lejos de La Rosaleda, el cuadro de Martiricos dejó escapar los tres puntos en el añadido. «Estamos tan jodidos como satisfechos con el trabajo de los chicos, no se les puede achacar absolutamente nada. El vestuario ahora mismo siente muchísimo dolor porque han hecho un esfuerzo brutal y por cómo ha sucedido todo, pero tienen que entender cómo va este juego, que tiene estas cosas. Nos ha tocado ver la cara amarga del fútbol, pero ahora toca tragar veneno y levantarse».

