Pellicer: «Nos ha tocado ver la cara amarga, pero hay que tragar veneno y levantarse»

«Dolor» y «jodidos» fueron las palabras más empleadas por Sergio Pellicer en sala de prensa tras la derrota del Málaga en Castalia, en el ... tiempo de descuento. Y no es para menos, porque cuando estaba a punto de cambiar su dinámica negativa lejos de La Rosaleda, el cuadro de Martiricos dejó escapar los tres puntos en el añadido. «Estamos tan jodidos como satisfechos con el trabajo de los chicos, no se les puede achacar absolutamente nada. El vestuario ahora mismo siente muchísimo dolor porque han hecho un esfuerzo brutal y por cómo ha sucedido todo, pero tienen que entender cómo va este juego, que tiene estas cosas. Nos ha tocado ver la cara amarga del fútbol, pero ahora toca tragar veneno y levantarse».

Sobre el partido, el técnico de Nules dijo que «teníamos controlado el partido. Ellos habían generado a través de acciones a balón parado, pero nosotros también. Aunque ellos atacaban mucho, creo que estábamos obstaculizando bien sus acciones. Pero ellos ya no tenían nada que perder y han ido con todo. Nosotros hemos tenido situaciones para matar el partido, pero nos ha faltado esa pausa y esa calma en los metros finales y cambiar las velocidades que sí tuvimos el otro día frente al Andorra. Nos duele, porque queríamos cortar la sangría fuera de casa, tenemos que analizarlo. Pero esto debe servir como aprendizaje para todo lo que queda por venir. Si sabemos gestionar días así, podremos darle la vuelta y quizá conseguir lo que ha conseguido el Castellón en este partido».

Acerca de cómo solucionar esta grave racha a domicilio, que se extiende en esta campaña a cinco derrotas seguidas fuera de casa, el preparador blanquiazul manifestó que se arregla «trabajando, no hay otra. Menos hablar y más trabajo. Toca ser autocríticos y asumir nuestra responsabilidad. Es un día muy jodido pero satisfecho con el trabajo: son dos sentimientos que se juntan. Hay cosas que no estamos ajustando».