Pellicer: «Sabemos de la fortaleza de El Alcoraz, pero vamos con la idea de romper esa maldición»

El Málaga visitará este sábado a las 18.30 horas el fortín de El Alcoraz, un campo en el que no sabe lo que es ... ganar. Para Pellicer, esta estadística significa algo y no es casualidad: «Las estadísticas ocurren por algo y nosotros vamos con la idea de acabar esa maldición. El año pasado ganamos aquí al Huesca y sabemos de la fortaleza de El Alcoraz. Es uno de los feudos más difíciles y el equipo, pese a los cambios, mantiene su base y su estructura. En casa ha sido muy competitivo. Tenemos que saber manejar las segundas jugadas y el balón parado. Hemos trabajado con diferentes maneras».

Aseguró que ha afrontado una semana complicada por las situaciones que han atravesado distintos jugadores. A los lesionados de larga duración Ramón, Moussa, Luismi y Pastor se unen ahora Dorrio y Dani Sánchez, por un proceso viral, Puga por una lesión en el aductor izquierdo e Izan Merino por molestias. Aseguró que esto también significan oportunidades para los canteranos, y confirmó que Recio y Rafita viajarán a Huesca y entrarán en la convocatoria.

Eso sí, también se ha encontrado con buenas noticias esta semana. Recupera a Niño, que regresa tras perderse un partido al ir convocado con la sub-21, lo que le dará un abanico de opciones más amplio en el frente de ataque. «Sólo ha podido completar casi hoy la sesión, pero muy bien. Con mucha energía. Debutó y marcó gol (con la sub-21). Eso se contagia», dijo. Y también tuvo buenas palabras para Jauregi: «Eneko ha hecho una semana buena junto con Chupete. En ese aspecto tenemos diferentes opciones que la semana pasada no pudimos».

Haitam regresa a la convocatoria

Además, confirmó que Haitam viajará y entrará en la convocatoria, aunque lo normal es que no tenga minutos. «Visto lo de esta semana, con los esfuerzos y los datos, creemos que puede darnos 5 o 10 minutos, pero lo normal es que no, después de lo del año pasado. Está que se sube por las paredes porque ha hecho una semana buenísima. Una cosa es lo que vemos y otra cosa es lo que dicen los médicos. Ojalá no salga porque significará que hemos manejado bien las estructuras. Calma con él». Curiosamente, este sábado hará 364 días que entró en su última convocatoria (un año menos un día), que fue, precisamente, contra el Huesca, aunque en La Rosaleda.

Cara a la visita al Huesca fue preguntado por dos nombres: el de Joaquín Muñoz, ex del cuadro oscense, y el de Jokin Gabilondo, que podría disputar sus primeros minutos ante la lesión de Carlos Puga. Esto contestó: «Cuando un jugador vuelve tras la temporada que hizo, la motivación es extra. Además, Joaquín (Muñoz) es un jugador que va a más. Sobre Jokin, vengo tarde por hablar con él, porque es un jugador que nos puede ayudar mucho y estamos en ese proceso para que pueda dar todo de su parte. Él jugó el partido del ascenso, así que la confianza es brutal. Seguramente lo haga mañana y quiero que nos siga ayudando todo el año».

Para acabar se refirió a la situación del último fichaje del Málaga, Darko Brasanac, que no ha disputado aún sus primeros minutos como blanquiazul y podría hacerlo este sábado. «Darko ha hecho una semana completa y llega preparado. Creo que nos ayudará, aunque no sé si de inicio. Me voy contento esta semana por lo que he visto de Darko y nos va a ayudar muchísimo en diferentes posiciones e ir mejorando a sus compañeros. Esta semana puede jugar. Lo llevé la semana pasada para que se empapase, aunque sea veterano, porque es importante que conozca su nuevo templo. Esta semana tendrá bastantes opciones de ayudarnos».