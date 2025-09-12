Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pellicer, en el entrenamiento del martes. Salvador Salas

Pellicer: «Sabemos de la fortaleza de El Alcoraz, pero vamos con la idea de romper esa maldición»

El entrenador del Málaga confirmó que Haitam, Recio y Rafita entrarán en la convocatoria y que Brasanac podría disputar sus primeros minutos como blanquiazul

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:19

El Málaga visitará este sábado a las 18.30 horas el fortín de El Alcoraz, un campo en el que no sabe lo que es ... ganar. Para Pellicer, esta estadística significa algo y no es casualidad: «Las estadísticas ocurren por algo y nosotros vamos con la idea de acabar esa maldición. El año pasado ganamos aquí al Huesca y sabemos de la fortaleza de El Alcoraz. Es uno de los feudos más difíciles y el equipo, pese a los cambios, mantiene su base y su estructura. En casa ha sido muy competitivo. Tenemos que saber manejar las segundas jugadas y el balón parado. Hemos trabajado con diferentes maneras».

