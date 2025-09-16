Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Izan Merino, yéndose a las galerías interiores con el readaptador físico del club, José Antonio Lizana. Salvador Salas

Pellicer recupera a Dani Sánchez y Dorrio, pero no a Izan Merino

El pivote, que no está aún descartado para el partido del domingo ante el Cádiz, no se entrenó en la primera sesión de trabajo de la semana

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:56

El Málaga afrontó el duelo ante el Huesca con ocho bajas, de las cuales cuatro son de larga duración, aunque parece que las aguas se ... van calmando en ese sentido en Martiricos. Pellicer recuperó, en el primer entrenamiento de la semana, a dos de los cuatro descartes obligados para el último compromiso. Concretamente, a los afectados por un virus Dani Sánchez y Dorrio, que este martes trabajaron con cierta normalidad, comenzando con su reincorporación progresiva al trabajo grupal, sobre el césped del campo principal de La Rosaleda, el escenario en el que el Málaga se las verá el domingo (18.30 horas) con el Cádiz.

