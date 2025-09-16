Pellicer recupera a Dani Sánchez y Dorrio, pero no a Izan Merino

El Málaga afrontó el duelo ante el Huesca con ocho bajas, de las cuales cuatro son de larga duración, aunque parece que las aguas se ... van calmando en ese sentido en Martiricos. Pellicer recuperó, en el primer entrenamiento de la semana, a dos de los cuatro descartes obligados para el último compromiso. Concretamente, a los afectados por un virus Dani Sánchez y Dorrio, que este martes trabajaron con cierta normalidad, comenzando con su reincorporación progresiva al trabajo grupal, sobre el césped del campo principal de La Rosaleda, el escenario en el que el Málaga se las verá el domingo (18.30 horas) con el Cádiz.

No se entrenaron, sin embargo, Puga e Izan Merino. El lateral granadino, que cayó lesionado muscularmente en el penúltimo partido, no trabajó con el grupo y salió del césped al terminar la charla del entrenador, que duró algo menos de media hora. Se espera que esté cerca de un mes en el dique seco. El pivote de la cantera, por su parte, realizó un poco de carrera continua y se dirigió a las galerías interiores del estadio de Martiricos junto al readaptador físico del club, José Antonio Lizana, para seguir puliendo la torcedura de tobillo que le dejó fuera de servicio ante el Huesca. Pese a su ausencia en el trabajo grupal este martes, la presencia del centrocampista cara al derbi del domingo no está descartada.

El Mundial sub-20 comenzará en apenas diez días (el día 27 de este mes en Chile) y se espera que el seleccionador, Paco Gallardo, anuncie la lista definitiva para viajar a Sudamérica esta semana. El jugador de 19 años, que viene siendo un habitual de las categorías inferiores de la selección, aún no ha debutado con la sub-20, aunque está en las 'quinielas' para acudir a la cita internacional dado su nivel más reciente. Eso sí, muy pendientes, en el Málaga y en la Federación, de este último contratiempo físico.

Físico y trabajo específico

La plantilla ya trabaja enfocada en el duelo ante el Cádiz, tras regresar a Málaga el domingo y descansar el lunes. La primera sesión de la semana constó de varias partes. Tras una charla del entrenador, la plantilla realizó un calentamiento con activación física y rueda de pases. Y tras ello, ejercicios con balón en el que cada jugador trabajó en su posición natural. En las labores propias y específicas que desempeñan durante los partidos.

En materia de nombres propios no hubo novedades reseñables. Pellicer trabajó, más allá de con los hombres sanos del primer equipo, con los canteranos Andrés Céspedes, Rafita y Recio. Este último fue el vigesimoprimer canterano en debutar a las órdenes del entrenador castellonense en el Málaga. El penúltimo, sin embargo, sigue esperando su momento, aunque cada es más habitual verle en el trabajo con los 'mayores'.