Sergio Pellicer, en la rueda de prensa de su despedida como jugador.

Sergio Pellicer, en la rueda de prensa de su despedida como jugador. Marilú Báez

Pellicer: «Si pudiera volver atrás, me hubiera quedado la otra vez que me fui del Málaga»

«Los últimos resultados han sido un desgaste brutal, pero sólo tengo palabras de agradecimiento porque he vivido un sueño», explicó el técnico sobre su segunda salida del club, esta por los resultados del equipo

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 15:03

El día de su segunda despedida, esta vez forzosa, Pellicer analizó las diferencias entre su primera marcha del Málaga y la que se ha producido ... ahora. «No veo como que me hayan obligado a irme, sino que sé que esto es fútbol y hay que saber entenderlo, y que esto sea lo mejor para el club. Son salidas totalmente diferentes, pero el mismo sentimiento. Aunque tengo que reconocer que si pudiera tirar marcha atrás en el tiempo, no hubiera hecho aquella rueda de prensa y me hubiera quedado en el Málaga. Pero como le digo muchas veces a mis jugadores, soy más listo que ellos, pero porque me he equivocado más que ellos».

