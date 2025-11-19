Pellicer: «Si pudiera volver atrás, me hubiera quedado la otra vez que me fui del Málaga»

El día de su segunda despedida, esta vez forzosa, Pellicer analizó las diferencias entre su primera marcha del Málaga y la que se ha producido ... ahora. «No veo como que me hayan obligado a irme, sino que sé que esto es fútbol y hay que saber entenderlo, y que esto sea lo mejor para el club. Son salidas totalmente diferentes, pero el mismo sentimiento. Aunque tengo que reconocer que si pudiera tirar marcha atrás en el tiempo, no hubiera hecho aquella rueda de prensa y me hubiera quedado en el Málaga. Pero como le digo muchas veces a mis jugadores, soy más listo que ellos, pero porque me he equivocado más que ellos».

Pero, en la línea de lo que fue la comparecencia del preparador blanquiazul explicó que sólo tiene «palabras de agradecimiento porque he vivido un sueño. Desde que entrenaba en la Virreina, poder vivir el sueño de entrenar desde el fútbol base hasta el primer nivel, el poder representar este club ante circunstancias difíciles... Es un sueño».

Sobre si siente ahora una liberación tras abandonar el banquillo del Málaga a causa de la grave situación del equipo, dijo que «las últimas semanas han sido un desgaste brutal, pero sobre todo por cómo uno lo vive. Lo llevo al límite, por eso muchas veces me equivoco. Es verdad que ya con los resultados estaba sufriendo el doble, y fuerza hay, pero lo que queremos todos es ver ganar al Málaga. Queremos lo mejor para el Málaga, y ahora mismo los resultados están ahí. El domingo ya está de vuelta la competición, hay que apoyar al nuevo entrenador, que la afición siga apoyando como lo están haciendo hasta ahora. En La Rosaleda tenemos que sentirnos invencibles. La situación actual no tiene nada que ver a la última vez que volví (en enero de 2023, con el conjunto malaguista hundido en todos los sentidos): el compromiso es totalmente diferente, hay muchísima pasión y energía, hay algo que es diferente en el club y va a ir para arriba».