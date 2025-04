Pellicer: «Me preocupa que hemos tenido cuatro ocasiones de gol y no hemos marcado ninguna»

Pellicer, con un semblante serio aunque tranquilo, analizó la derrota frente al Córdoba, la segunda consecutiva y que deja al Málaga a apenas tres puntos ... de la zona de descenso: «Ha sido un partido igualado. Hemos tenido oportunidades claras en la primera parte, como la de Kevin con Dani (Sánchez) y sobre todo la de Chupete al larguero, pero no las hemos conseguido marcar. En el partido hemos tenido seguramente cuatro ocasiones claras, que deberían haber sido gol, las ocasiones más claras han sido nuestras. Y eso es lo que me preocupa, que hemos tenido cuatro ocasiones claras y no hemos marcado ninguna. Ellos han marcado al comienzo de la segunda parte, y eso nos ha hecho mucho daño, los 15 minutos después de su gol no hemos estado bien. Pero creo que nos hemos sabido rehacer. Luego, en los minutos finales, nos ha faltado tener más calma. Debemos saber que diez minutos es un mundo, aunque es comprensible ese estrés por ir por detrás en el marcador. Es un palo duro, es momento de ser autocríticos. Nos está faltando la eficacia en las áreas, recibimos más goles que en la segunda vuelta».

Preguntado sobre el poco margen de puntos sobre el descenso, Pellicer quiso transmitir un mensaje de tranquilidad: «No hay que fijarse en los demás, sino en lo que hacemos nosotros. Estaba claro que iban a pasar cosas. Todo parecía muy fácil, y las cosas no son así. Si son fáciles, no se valoran, y cuando son difíciles se valoran mucho más. No vamos a arrojar la toalla, ahora es el momento más importante de la temporada. Los chicos lo han dado todo. Esto es muy largo y no se vive de sensaciones, sino de resultados, así que necesitamos victorias para volver a enganchar a la gente y volver a convertir La Rosaleda en un fortín. Los protagonistas son los jugadores, los necesitamos a todos en su mejor versión y estoy seguro de que lo vamos a hacer».

El preparador blanquiazul asumió la responsabilidad ante la delicada situación del equipo: «Personalmente, me siento fuerte, y me responsabilizo de la situación porque esta es mi casa y entiendo que la crítica sea hacia mí. Cuando me sienta como un intruso, seguramente ya no esté. Todos queremos lo mejor para el Málaga, y yo acepto la crítica, pero que sea para construir, porque no debemos destruirnos entre nosotros. Sé que el puesto de entrenador es así, servimos como un 'paraguas' ante los problemas».

Sobre la lesión de Luismi en los primeros minutos del partido, unas molestias en la zona isquiotibial de su pierna izquierda, Pellicer explicó que «con Luismi era uno con los que teníamos ciertas dudas, porque ya tuvo unos problemas durante la semana. Es un futbolista con mucha capacidad de sufrimiento, esperemos que sea poco. Lo necesitamos, pero debe recuperarse al 100% porque lleva varios partidos jugando al límite físicamente».