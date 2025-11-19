Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sergio Pellicer, en la rueda de prensa de su despedida como entrenador del Málaga.

Sergio Pellicer, en la rueda de prensa de su despedida como entrenador del Málaga. Marilú Báez

Pellicer se despide del Málaga: «Es el momento de separar los caminos y limpiar un poco todo»

El técnico aseguró que «pierdo el mejor cargo de mi vida, pero gano una vida con mi mujer y mi hija; mañana cuando me levante será un día duro»

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:22

Sergio Pellicer, todo un mito del Málaga, dijo adiós al club de sus amores. No fue una despedida sencilla para el técnico, pero estuvo acompañado ... por el grueso de la plantilla malaguista, directivos y otros empleados del club en una sala de prensa que estaba llena. Primero habló Loren Juarros: «No nos gusta tener que dar esta rueda de prensa, pero el fútbol tiene estas injusticias. Muchas gracias en nombre de la dirección deportiva por todo, por el sentido de pertenencia que le has dado club y por tu carácter, pero sobre todo por sacar al club de una situación crítica y sentar las bases de lo que queremos que sea el Málaga del futuro. Tienes la puerta abierta para volver, algún día volverás al Málaga».

