Pellicer se despide del Málaga: «Es el momento de separar los caminos y limpiar un poco todo»

Sergio Pellicer, todo un mito del Málaga, dijo adiós al club de sus amores. No fue una despedida sencilla para el técnico, pero estuvo acompañado ... por el grueso de la plantilla malaguista, directivos y otros empleados del club en una sala de prensa que estaba llena. Primero habló Loren Juarros: «No nos gusta tener que dar esta rueda de prensa, pero el fútbol tiene estas injusticias. Muchas gracias en nombre de la dirección deportiva por todo, por el sentido de pertenencia que le has dado club y por tu carácter, pero sobre todo por sacar al club de una situación crítica y sentar las bases de lo que queremos que sea el Málaga del futuro. Tienes la puerta abierta para volver, algún día volverás al Málaga».

Tomó la palabra el castellonense, que empleó gran parte de su intervención para dar las gracias: «Gracias, Loren, por tu trabajo diario y tu ayuda interna, ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos: primero a los jugadores, que son el alma máter que tengo desde el primer día que llegué, incluso desde juveniles; al cuerpo técnico que me ha acompañado; directores deportivos, tanto Manolo Gaspar, Loren, como los que estaban cuando llegué, como Manel Casanova y Francesc Arnau, que en paz descansen; Paco Martín Aguilar, emblema, Basti... A José María (Muñoz), Kike, muchísimas gracias, a pesar de nuestras diferencias en el día a día porque trabajamos buscando lo mejor para el club. Pero sobre todo a los 'pequeños invisibles' que son los empleados del club: mantenimiento, cocina, oficinas... Sois el verdadero motor. Habéis sido una segunda familia para mí. Sois la leche y sois los que mantenéis esto: si faltáis vosotros, esto no sigue. Los entrenadores podemos no estar. Y a los medios de comunicación por haberme aguantado todos estos años, tanto en la crítica como en el elogio. Entiendo vuestra profesión y en ese aspecto yo siempre me voy a quedar con lo más bonito de todo lo que he vivido».

Quiso también hacer mención especial a la afición: «Lo que ha vivido en estos últimos años es increíble. Que sigan ayudando al equipo, pido unidad. Pido que cuando llegue el nuevo entrenador que estén todos juntos, que apoyen a los jugadores porque juntos somos más fuertes y lo hemos demostrado. Estábamos en el pozo hace dos años y que ahora gracias a ellos estamos aquí. Cada vez hay más niños en La Rosaleda y se ven más camisetas del Málaga por la calle. Si tenemos tranquilidad, dentro de dos años este equipo puede mirar hacia otras situaciones porque hay jugadores, afición y trabajo».

«Pierdo el mejor cargo de mi vida, pero gano una vida con mi mujer y mi hija. Pero sé que mañana cuando me levante y suene el despertador y no pueda darle los buenos días a los empleados del club será un día duro. Pero muchísimas gracias», comentó el de Nules.

«Lo mejor que me llevo es el día a día con mis chicos, con mis jugadores, con todas las situaciones que hemos tenido. Creo que saben perfectamente que siempre queremos lo mejor y que ellos han dado lo máximo y lo siguen dando. Pero no nos representamos sólo a nosotros mismos, sino que representamos a toda esa gente que hay detrás porque somos un club muy grande en unos años muy complicados. Y en ese sentido, gracias a la administración», argumentó.