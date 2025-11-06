Sergio Pellicer: «Nos debemos centrar en el Córdoba, si no es un estrés mental, un 'déja vù' constante»

Fue la comparecencia más breve de Sergio Pellicer en lo que va de temporada. El entrenador del Málaga habló menos de diez minutos y necesitó ... únicamente responder cinco preguntas. Seguramente, en el estado de las cosas en el equipo, no hace falta más. Sólo hablar en el campo. Pero fue sintomático que en media decena de ocasiones, en tan breve periodo de tiempo, se refiriera a la necesidad de hacer «autocrítica», algo que se ha estado echando mucho en falta en el discurso después de las cinco derrotas seguidas a domicilio.

Preguntado específicamente por esto último, por su continua apelación al «aprendizaje» en sus ruedas de prensa 'postpartido' para referirse a los errores del equipo, contestó también interrogando: «¿Qué es mejor: salir y empezar a reventarlo todo? Sería muy populista para el entrenador buscar un mecanismo de defensa así. Tenemos que hablarlo todo dentro (del vestuario)«. Dicho esto, añadió que »se van repitiendo errores en las decisiones, y también me puedo equivocar en el perfil de los cambios que queremos (seguramente en alusión a la entrada de Galilea y a disponer una defensa con tres centrales desde entonces)».

Además, se refirió a esta situación cíclica de las últimas semanas de un Málaga que falla fuera de casa y acude necesitado después a los partidos en La Rosaleda. Hasta ahora las dos primeras grandes finales, en el 3-0 al Deportivo y el 4-1 al Andorra, se solventaron con creces, pero el sábado (21.00 horas), en el derbi, vuelve la presión. «No tenemos que buscar excusas. Tenemos que centrarnos en el Córdoba, siendo muy autocríticos, si no todo es un 'déja vù' constante, un estrés mental».

«Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Como visitante tiene cinco puntos más que nosotros (ocho en total), y eso demuestra que es un rival muy peligroso lejos del Arcángel» Sobre el Córdoba

Respecto al rival, el Córdoba, aludió a su excelente racha, con trece puntos de los últimos quince seguidos sumados. «Nos conocemos desde hace mucho tiempo, por la travesía que tuvimos. No empezó muy bien, pero ya tiene la idea de mirar adelante. Se mantiene arriba en la línea defensiva, y quiere generar incertidumbre en los rivales. A nivel de juego, de acierto ofensivo y defensivo, están en un estado de forma brutal».

«Como visitante tiene cinco puntos más que nosotros (ocho en total), y eso demuestra que es un rival muy peligroso lejos del Arcángel»; recordó también. «Nos esperamos un partido de mucha intensidad, de dos equipos que quieren apretar y ser protagonistas con la pelota y de muchos duelos individuales», afirmó también.

«Cuando ganas como lo hizo el Castellón es precioso, pero cuando pierdes es cruel, salvaje. En cinco minutos de falta de tensión te borras de un partido controlado«. Una reflexión en frío tras el varapalo en Castalia

También hubo una reflexión en frío para lo sucedido en el funesto periodo añadido jugado en Castalia el domingo. «Cuando ganas como gana el Castellón es precioso, pero cuando pierdes es cruel, salvaje. A partir de ahí hacemos mucha autocrítica y te haces mil preguntas y tienes que entenderlo. Se necesita una fortaleza mental para seguir luchando, dar vueltas y encontrar todas las soluciones posibles. En cinco minutos de falta de tensión te borras de un partido controlado. Vamos cometiendo errores y fuera de nuestro estado necesitamos una regularidad y no la estamos teniendo».

Por eso insistió en la importancia del ánimo de los jugadores para revertir esta racha de seis derrotas en ocho partidos que tiene al Málaga con posibilidades de terminar esta jornada decimotercera, la del fin de semana, en zona de descenso. «Ya tenemos que levantarnos. La mente lo gobierna todo. Son los cimientos en los que se basa todo lo demás, los conceptos técnicos y tácticos».

Finalmente, Pellicer fue abordado por la única buena noticia que deja de momento la semana, que es la recuperación de tres jugadores para el duelo ante el Córdoba. Aunque se confirmó la gravedad de la lesión de Chupete, con un problema muscular que le puede tener de baja en torno a un mes, vuelven Brasanac (tras su sanción), Adrián Niño y Puga. De estos dos últimos el técnico admitió que «llevan varios entrenamientos y que en el plan de partido estarán para poder ayudarnos», con lo que dio a entender que seguramente entrarán en el partido como suplentes, con Rafita y Jauregi de titulares en sus respectivas posiciones.