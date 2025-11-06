Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sergio Pellicer, en una sesión de entrenamiento del Málaga. ÑITO SALAS

Sergio Pellicer: «Nos debemos centrar en el Córdoba, si no es un estrés mental, un 'déja vù' constante»

El entrenador del Málaga definió como «un estado de forma brutal» el nivel de juego con el que llega este sábado su rival, y aludió media decena de veces la necesidad de hacer «autocrítica»

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:19

Fue la comparecencia más breve de Sergio Pellicer en lo que va de temporada. El entrenador del Málaga habló menos de diez minutos y necesitó ... únicamente responder cinco preguntas. Seguramente, en el estado de las cosas en el equipo, no hace falta más. Sólo hablar en el campo. Pero fue sintomático que en media decena de ocasiones, en tan breve periodo de tiempo, se refiriera a la necesidad de hacer «autocrítica», algo que se ha estado echando mucho en falta en el discurso después de las cinco derrotas seguidas a domicilio.

