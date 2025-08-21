Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Galilea, en el entrenamiento del Málaga de ayer en el Anexo. MÁLAGACF

Pellicer busca soluciones en busca del triunfo el domingo ante la Real B

El entrenador del Málaga comienza la preparación del segundo partido, en el que deberá recomponer el centro del campo por la ausencia de Luismi

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:27

Comienza la cuenta atrás para el segundo partido de Liga para el Málaga, en el que se medirá otra vez en La Rosaleda al filial ... de la Real Sociedad, la Real B. Sergio Pellicer, de esta manera, comenzó este miércoles la preparación de este encuentro destacado para el equipo tras el empate contra el Eibar en el debut del campeonato. Y en esta ocasión el entrenador tendrá más problemas que la semana anterior, por lo que deberá buscar las mejores soluciones con el objetivo de sumar ya un triunfo.

