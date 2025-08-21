Pellicer busca soluciones en busca del triunfo el domingo ante la Real B

Comienza la cuenta atrás para el segundo partido de Liga para el Málaga, en el que se medirá otra vez en La Rosaleda al filial ... de la Real Sociedad, la Real B. Sergio Pellicer, de esta manera, comenzó este miércoles la preparación de este encuentro destacado para el equipo tras el empate contra el Eibar en el debut del campeonato. Y en esta ocasión el entrenador tendrá más problemas que la semana anterior, por lo que deberá buscar las mejores soluciones con el objetivo de sumar ya un triunfo.

La diferencia entre una jornada y otra se centra, entre otras cosas, en la ausencia de Luismi, que está a la espera de que se fije la fecha (probablemente este viernes) y pueda ser intervenido de las múltiples fracturas de la cara (chocó contra su compañero Montero en el primer partido). El Málaga, de esta manera, no dispondrá a partir de ahora de un 'pivote' específico para afrontar sus compromisos, sobre todo fuera de casa. Contra el joven equipo vasco, el técnico tendrá menos exigencia en el centro del campo, pero desde este encuentro, sin embargo, tendrá que ensayar con los jugadores que piensa contar para esas funciones más defensivas.

Las alternativas con las que cuenta el técnico para suplir al gaditano son varias, empezando por Izan Merino, pero también podría buscar una salida airosa con una variación en el sistema de juego, recuperando la línea defensiva con tres centrales. Aunque esta opción seguramente no será la elegida todavía por el preparador blanquiazul al medirse a un filial y ante su público (seguramente apostará por una fórmula más ofensiva).

De todas formas, el club está a la espera de la decisión final sobre la posibilidad de sustituir a Luismi, aunque Kike Pérez ya anunció este miércoles que la plantilla está cerrada debido a que el club tiene casi consumido el tope salarial, si bien matizó que están a la espera de mejorar los ingresos para acometer algún fichaje de última hora. De ahí que todavía no esté completamente descartada la opción de que llegue algún refuerzo antes del cierre del mercado (faltan casi dos semanas). Habrá que esperar hasta el último instante.

La plantilla, de esta manera, regresó al trabajo tras la jornada de descanso del martes sin ninguna novedad destacable, en una sesión de entrenamiento marcada, como casi siempre, por una primera parte más física y una segunda táctica. Cabe señalar, asimismo, que Pellicer sigue contando con las sabidas cuatro bajas de larga duración, las de Luismi, Moussa, Ramón y Haitam, y el recién llegado Jauregi, si bien es previsible que el delantero regrese pronto.