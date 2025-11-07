Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Iván Ania y Sergio Pellicer se saludan antes del último Málaga-Córdoba. LIGA HYPERMOTION

Pellicer, ante el reto de vencer a Iván Ania por primera vez

En los cuatro enfrentamientos entre Primera RFEF y Segunda División, el Málaga ha perdido dos encuentros y ha empatado los otros dos

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:16

Comenta

El Málaga vuelve a La Rosaleda para intentar, por tercera vez consecutiva, paliar en casa la crisis que sufre lejos de ella. El reto, como ya lo fuera frente al Deportivo, es mayúsculo: recibe a un Córdoba que llega en plena forma (es el mejor equipo de Segunda División en el último mes de competición), y al que, desde que estos dos clubes coincidieran en el mismo grupo en Primera Federación, el cuadro blanquiazul todavía no ha sido capaz de ganar al conjunto blanquiverde en los cuatro choques que ha habido entre ellos (dos derrotas y dos empates), que coinciden con la llegada al banquillo cordobés el asturiano Iván Ania, y al que Sergio Pellicer no ha sido capaz de vencer en estos cuatro partidos de muestra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

