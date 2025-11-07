Pellicer, ante el reto de vencer a Iván Ania por primera vez

El Málaga vuelve a La Rosaleda para intentar, por tercera vez consecutiva, paliar en casa la crisis que sufre lejos de ella. El reto, como ... ya lo fuera frente al Deportivo, es mayúsculo: recibe a un Córdoba que llega en plena forma (es el mejor equipo de Segunda División en el último mes de competición), y al que, desde que estos dos clubes coincidieran en el mismo grupo en Primera Federación, el cuadro blanquiazul todavía no ha sido capaz de ganar al conjunto blanquiverde en los cuatro choques que ha habido entre ellos (dos derrotas y dos empates), que coinciden con la llegada al banquillo cordobés el asturiano Iván Ania, y al que Sergio Pellicer no ha sido capaz de vencer en estos cuatro partidos de muestra.

Cuando el calendario se lo permite, el técnico ovetense acude con cierta periodicidad a La Rosaleda para presenciar y analizar los encuentros del equipo de Martiricos (y del rival de turno, claro está), por lo que posee un elevado conocimiento. Y este se está viendo reflejado en materia de resultados.

En el primer duelo, en la categoría de bronce, en La Rosaleda, el Málaga se vio claramente superado por el Córdoba, pero en una acción aislada, un contragolpe que empieza tras una parada colosal de Alfonso Herrero (el arquero toledano ha calificado aquella intervención como su parada propia favorita), Haitam anotó con la pierna izquierda a pase de Roberto, en el minuto 86, para impedir la derrota de los hombres de Pellicer. Antes, en el minuto 40, había marcado Simo para el conjunto visitante, con un gran remate de cabeza.

El siguiente encuentro, bien entrada la segunda vuelta y que era clave en la pelea por quién quedaría segundo y quién tercero, volvió a ser un monólogo del Córdoba. Tras disponer de varias oportunidades claras, los hombres de Ania vencieron gracias al gol de Carlos Albarrán de cabeza, tras un saque de esquina botado por el exmalaguista Kuki Zalazar.

Caminos parecidos

Ambos lograron ascender a Segunda vía 'play-off', uno un día después del otro (el 22 de junio lo hizo el Málaga en Tarragona contra el Gimnástic de manera agónica y el 23 lo consiguió el Córdoba en El Arcángel frente al filial del Barcelona, que contaba con varios futbolistas que al curso siguiente tendrían protagonismo en el primer equipo azulgrana, como Marc Casadó o Héctor Fort). Y se vieron las caras en la cuarta jornada en El Arcángel, con el conjunto de Martiricos invicto y el cordobés en última posición). No hubo goles en aquel encuentro, si bien los locales dispusieron de varias ocasiones para deshacer la igualada, pero acusaron la mala dinámica generada por el inicio decepcionante, la falta de acierto arriba, y de nuevo se toparon con un Alfonso Herrero que volvió a estar inmenso).

En el de la segunda vuelta en La Rosaleda, las dinámicas se invirtieron: era el Málaga el que vivía su peor tramo del curso (acumulaba tres derrotas en los anteriores cuatro partidos y se acercaba peligrosamente a la zona de descenso) y el Córdoba el que se encontraba en un momento dulce, muy cerca de amarrar la permanencia y con unas mínimas esperanzas de pugnar por la sexta plaza.

Sin un juego especialmente vistoso, el Córdoba logró el triunfo gracias a un tiro libre lejano de Jacobo en el minuto 50, en el que probablemente Herrero, que había sido el héroe anteriormente en estos derbis para conseguir al menos un empate, podría haber hecho un poco más. El cuadro malaguista tuvo alguna opción para empatar, pero no la aprovechó, e incluso encajó otro gol en el descuento, aunque fue anulado por fuera de juego.

El Málaga se encomienda de nuevo a su hogar, en el que es prácticamente invencible, para revertir su crisis a domicilio. Un derbi, ante el equipo más en forma de la categoría, y un duelo Pellicer-Ania en el que el técnico del Málaga no ha ganado nunca al del Córdoba.