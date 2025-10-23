Sergio Pellicer: «El Andorra es el peor rival para la necesidad que tenemos»

Una semana más, la comparecencia de Sergio Pellicer (previa al duelo ante el Andorra del domingo, a las 14.00 horas) aludió sólo a crisis, ... problemas, resultados y mala racha. Como si fuese una continuación de lo manifestado el domingo pasado, declaró: «Entendemos que no estamos siendo un equipo estable y el responsable soy yo. No estamos teniendo una línea de resultados fuera de nuestro estadio, pero lo importante ahora es La Rosaleda, nuestra gente y que los jugadores sientan el cariño».

Y es que el de Nules hizo una encendida defensa de su plantilla. «Entiendo todo lo del otro día en Leganés, pero los jugadores son nuestro patrimonio. Creo que es uno de los grupos que más canteranos hay, que más sentido de la pertenencia. Vamos a protegerlos, porque ellos van a estar hasta el final de la temporada. Las notas habrá que ponerlas después, y ya entonces que la gente se exprese como tiene que expresarse», pidió.

«Tengo conversaciones todos los días con Loren (Juarros) y son muy fluidas. Con nuestras diferencias hemos conectado y tenemos muchas cosas parecidas. Él muestra calma»

Preguntado por las reuniones celebradas esta semana para abordar la crisis, desmitificó todo lo que se viene hablando en los medios de comunicación. «Tengo conversaciones todos los días con Loren y son muy fluidas. Con nuestras diferencias hemos conectado y tenemos muchas cosas parecidas. Él muestra calma», dijo, y asume que le toca de alguna forma ejercer de parapeto ante los medios. «Llevo mucho tiempo aquí, y he sido portavoz cuatro o cinco años. Tengo que salir y es el cargo, Este no es un club normal. Lo más importante es que consigamos resultados, aunque si cada vez que perdamos un partido va a haber esto...». Y llegó a decir que «el entrenador no puede ser un obstáculo para el rendimiento del equipo» o «un okupa del banquillo».

En casi media hora de intervención ante los medios, en una rueda de prensa adelantada un día respecto a lo normal (para dar tiempo al panelado publicitario especial en la sala Juan Cortés de La Rosaleda por el España-Suecia femenino), Pellicer también se mostró cansado de verse examinado cada semana. «El partido ante el Deportivo era una final, si vamos a jugar una cada fin de semana. Estamos en la víspera del partido del Andorra. Estamos hablando del pasado. Llevamos diez jornadas. Es verdad que fuera de nuestro estadio estamos lejos del nivel, pero queda mucho y nos tenemos que focalizar en el ahora».

«El entrenador no puede ser un obstáculo para el rendimiento del equipo» o «un okupa del banquillo», llegó a declarar Pellicer

En todo caso, el técnico, que ya podrá sentarse en el banquillo este domingo, profundizó en esas cuatro derrotas seguidas a domicilio (en Huesca, Burgos, Santander y Leganés): «No es que el equipo no tenga alma ni actitud fuera de casa, pero no estamos siendo muy estables. Esto es una bola que sólo se puede parar con resultados, con regularidad de rendimiento».

Abordado ya solamente por el rival, elogió el regreso del Andorra a la categoría, del que dijo que «es la sensación de la temporada, un equipo muy atractivo, con el mejor juego posicional, y es muy difícil quitarle el balón». También comentó que «es el más atrevido de la categoría»y que «me recuerda a nosotros el año pasado, porque íbamos perdiendo 2-0 y seguíamos».

«Hace dos semanas decía que el mejor rival que nos podía tocar era el Deportivo. Era poner en alerta a todo el mundo. Ahora digo que el Andorra es el peor rival para la necesidad que tenemos. Tenemos que no caer en la precipitación y no caer en la desconfianza», comentó Pellicer.

«El Andorra va a intentar tener el balón para que nos desgaste y aparezca el runrún y nosotros lo queremos para progresar, ser verticales y buscar también la pausa y tranquilidad»

Para explicar esto, aludió a que el Andorra es ahora el equipo con más posesión de balón de Segunda División. «Ellos conocen nuestra necesidad. Eso no se puede convertir en precipitación. Espero que apretemos arriba e intentemos jugar. A veces da la sensación de que no llegas por su ataque posicional. Va a intentar tener el balón para que nos desgaste y aparezca el runrún y nosotros lo queremos para progresar, ser verticales y buscar también la pausa y tranquilidad. Queremos estar juntos para que ellos sufran».

En el plano personal, Pellicer habló de Brasanac: «No hay ningún tipo de preocupación. Va a estar y nos va a dar, pero ahora hemos encontrado a Dani Lorenzo, que está siendo diferencial, y Juanpe está en su mejor momento después de tanto tiempo, y Rafa es de los mejores goleadores».

Finalmente, avanzó que Izan Merino no será titular ante el Andorra, anque lo sigue viendo más de centrocampista, y quitó presión a Larrubia, que sigue sin estrenar su cuenta realizadora: «Por favor, en pretemporada lo poníais todo por arriba. Esto es fútbol. Cuando coge el balón genera miedo en el rival. Ni el día del Betis era Dios ni ahora un villano. Es patrimonio del club, y estoy contento con el rendimiento, porque cuando uno quiere y trabaja...».