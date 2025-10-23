Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sergio Pellicer, en un entrenamiento esta semana. SALVADOR SALAS

Sergio Pellicer: «El Andorra es el peor rival para la necesidad que tenemos»

El técnico malaguista reclamó «cariño» para los jugadores, que son el «patrimonio», y se mostró poco cómodo con su situación: «El día del Deportivo ya era una final, si vamos a jugar una cada fin de semana...»

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:47

Una semana más, la comparecencia de Sergio Pellicer (previa al duelo ante el Andorra del domingo, a las 14.00 horas) aludió sólo a crisis, ... problemas, resultados y mala racha. Como si fuese una continuación de lo manifestado el domingo pasado, declaró: «Entendemos que no estamos siendo un equipo estable y el responsable soy yo. No estamos teniendo una línea de resultados fuera de nuestro estadio, pero lo importante ahora es La Rosaleda, nuestra gente y que los jugadores sientan el cariño».

