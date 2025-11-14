Pellegrini: «Veo con tristeza la situación del Málaga, no es un equipo de Segunda»

Han pasado doce años desde su marcha del Málaga (2013) y aún sigue vigente uno de los innumerables récords que ha conseguido en su extensa ... trayectoria, la de la mayor cantidad de puntos lograda con el equipo blanquiazul en Primera, los mismos 58 que llevaron al conjunto a alcanzar su histórico cuarto puesto al cierre de la temporada 2011-12, y por lo tanto, su puerta de entrada a la Champions. El artífice intelectual de aquel proyecto, ‘El Ingeniero’, aún sigue vivo en el corazón del malaguismo. Manuel Pellegrini regresó ayer a la Costa del Sol para participar como ponente en el Congreso Andaluz de Entrenadores impulsado por la Federación Andaluza de Fútbol.

Causó furor desde que entró a la sala de convenciones del Hotel Holiday World Resort, en Benalmádena. Todos querían su foto junto al ahora (y todavía) técnico del Betis. Durante su ponencia, el técnico repasó toda su trayectoria, comenzando por la parte más personal. Recordó con cariño sus aspiraciones de ser médico a la par que jugador. Se le torció su entrada en Medicina y acabó titulándose como Ingeniero Civil, pero sí que logró hacer carrera en el fútbol, en la élite chilena. Pero gracias a su ‘maestro’, el entrenador Fernando Riera, acabó encontrando su verdadera vocación.

Ampliar M. RIVAS

Aunque sus primeros pasos en este mundillo no fueron sencillos, encadenando dolorosas derrotas, logró perfeccionar su método y encontrarse a sí mismo. Se formó en Chile, Inglaterra e Italia y dio el salto al extranjero, pasando por las ligas de Ecuador y Argentina hasta que dio el gran salto a Europa, concretamente al Villarreal. Tuvo ofertas económicamente mejores entonces, pero apostó por recalar en España. De ahí pasó al Real Madrid… Y aterrizó en el Málaga en 2013. Aquellos tres años quedaron grabados a fuego en su corazón. «Tengo maravillosos recuerdos de Málaga, además, tengo mi casa en Marbella. Los recuerdos durante mi carrera son de cariño hacia la gente de Málaga y creo que lo que más me impactó fue la llegada cuando vinimos de la eliminación de cuartos de final de la Champions League. Llegamos a las 3.00-400 de la mañana al aeropuerto y habría 4.000 o 5.000 personas. Yo he dicho varias veces, me hubiera gustado quedarme más años en el Real Madrid, no sólo uno, pero me habría perdido la etapa de Málaga, que para mi es inolvidable», reconoció a SUR.

Cuestionado sobre la situación económica y deportiva que atraviesa ahora el equipo, respondió: «Lo veo con mucha tristeza, no creo que el Málaga sea un equipo de Segunda División, jugando con 20.000 o 30.000 personas en el estadio… Tienen todavía el problema judicial que se mantiene, espero que se solucione lo antes posible y que las personas que se hagan cargo, no jurídicamente como ahora, si no el futuro dueño, se haga cargo y lleve al club al lugar que se merece».

Ampliar M. RIVAS

Además, analizando con más profundidad su paso por la entidad de Martiricos, el chileno comentó: «Fue una etapa de muchísimo aprendizaje. Viví tres etapas muy marcadas en Málaga. En el primer año que llegué el equipo estaba último, habían perdido una cantidad de jugadores y el equipo no arrancaba. Pero ahí viene el trabajo y la constancia de lo que uno hace. En los últimos ocho partidos, ganamos seis de los ocho y empatamos otro. Hay una segunda etapa en la que el equipo se reforzó, pudo clasificar para la Champions League para la temporada siguiente, cosa que era inédita. Luego vino la caída económica catastrófica, que se fueron la mayoría de jugadores y con un plantel muy disminuido pudimos llegar a los cuartos de final de la Champions y clasificar a la UEFA al año siguiente».

Asimismo, sobre su futuro, dado que aún está en vilo su renovación con el Betis, sólo añadió: «estoy en un club en el que cuento con mucho apoyo de la hinchada, me muestran mucho cariño. Creo que sería bonito terminar mi carrera dirigiendo una Copa América o un Mundial, pero para mi el sueño ya lo he conseguido a lo largo de mi carrera».

Y es que, tal y como rezaba en su ponencia, titulada 'Sueño o realidad', «Soñar es fácil pero cumplir con los sueños no es nada simple». A lo largo de su carrera, acumuló 11 títulos, 7 subcampeonatos y un sinfín de récords a lo largo de 14 equipos. «Partí desde el hoyo absoluto, que fue el descenso con la Universidad de Chile, a conseguir todo esto. Para mi, no es casualidad». Un sueño forjado a base de trabajo, resiliencia, comunicación y determinación.