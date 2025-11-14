Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
M. RIVAS
Fútbol

Pellegrini: «Veo con tristeza la situación del Málaga, no es un equipo de Segunda»

El reputado extécnico blanquiazul fue ponente este viernes en el Congreso Andaluz de Entrenadores organizado por la RFAF en el Hotel Holiday World de Benalmádena

Marina Rivas

Marina Rivas

Viernes, 14 de noviembre 2025, 21:37

Comenta

Han pasado doce años desde su marcha del Málaga (2013) y aún sigue vigente uno de los innumerables récords que ha conseguido en su extensa ... trayectoria, la de la mayor cantidad de puntos lograda con el equipo blanquiazul en Primera, los mismos 58 que llevaron al conjunto a alcanzar su histórico cuarto puesto al cierre de la temporada 2011-12, y por lo tanto, su puerta de entrada a la Champions. El artífice intelectual de aquel proyecto, ‘El Ingeniero’, aún sigue vivo en el corazón del malaguismo. Manuel Pellegrini regresó ayer a la Costa del Sol para participar como ponente en el Congreso Andaluz de Entrenadores impulsado por la Federación Andaluza de Fútbol.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Renfe lanza billetes por 7 euros para viajar de Málaga a Madrid en Avlo
  2. 2 Roban 5.000 euros a una vendedora de la ONCE de Málaga tras tenderle una trampa
  3. 3 ¿Se está haciendo algo para evitar el colapso diario en la zona Este de la Gran Málaga?
  4. 4 Detectan listeria en quesos de varias marcas vendidos en España
  5. 5 En libertad el detenido por el accidente en el que murió un joven de 18 años en Coín
  6. 6 La borrasca Claudia deja más de 60 litros en Málaga y seguirá lloviendo todo el fin de semana
  7. 7 El Supremo condena a los propietarios de un chalet a quitar el cierre de una terraza: las viviendas unifamiliares adosadas también están sujetas a la LPH
  8. 8 Resuelto el asesinato de los Jardines de Picasso: detenido por matar a golpes a un indigente mientras dormía
  9. 9 Málaga, en aviso amarillo todo el fin de semana por lluvias
  10. 10 El Hospital de Día Oncohematológico del Clínico entra en funcionamiento con el triple de su capacidad actual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Pellegrini: «Veo con tristeza la situación del Málaga, no es un equipo de Segunda»

Pellegrini: «Veo con tristeza la situación del Málaga, no es un equipo de Segunda»