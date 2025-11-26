Peiró, Pellicer... y Funes

Me precio de haber conocido y, sobre todo, haber sido amigo de Joaquín Peiró. Lo conocí hace un montón de años en el viejo Metropolitano ... de Cuatro Caminos, cuando formaba ala con Collar en la delantera del Atlético de Madrid. De su capacidad como futbolista nada se puede añadir a lo qué sobradamente demostró en vida; era su talante de persona sencilla cercana y maestra de las que se valió para ganarse primero a la plantilla y luego a toda una afición que mantiene un recuerdo imborrable de su trabajo en La Rosaleda.

Quizás ustedes se pregunten a qué viene glosar ahora el recuerdo de Peiró. Lo aclaro enseguida. Tiene que ver con la salida de Sergio Pellicer del Málaga. Desde mi punto de vista, he notado ciertos aspectos similares entre ambos técnicos, por supuesto mucho más en el ámbito personal que en el deportivo; que al castellonense le queda un largo camino por delante que le deseamos venturoso.

A lo mejor vuelve un día. Al contrario que a Peiró, a Pellicer no le conozco personalmente ya que él llegó mucho después de irme yo de las tareas informativas. No obstante es fácil conocerle por su talante de hombre bueno, accesible y sencillo nada más verle por televisión. A su experiencia en La Rosaleda y su cantera se le debe el buen hacer durante años con el equipo grande. Técnicamente le ha ido bien pero le han fallado algunos detalles que los jugadores no han sabido o podido interpretar. La suerte de Pellicer ha estado en un gol de más o de menos y sobre todo en ese bajonazo ya previsible de la última fase de los partidos. Yo lamento que se vaya, pero lo entiendo.

Ahora toca otro técnico de la casa. Se trata de Funes otro hombre de cantera con mucho menos bagaje que el técnico que se va. Sin experiencia alguna en la categoría que se ha metido, aunque no se pueda poner en duda la voluntad y la ilusión que va a poner en su trabajo. Lo deseable ahora es que la suerte le acompañe. Ya le ha favorecido en su primer partido y lo deseable ahora es que no le abandone, para felicidad de todos.