Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
UNA CUESTIÓN

Peiró, Pellicer... y Funes

Manuel Castillo

Manuel Castillo

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Me precio de haber conocido y, sobre todo, haber sido amigo de Joaquín Peiró. Lo conocí hace un montón de años en el viejo Metropolitano ... de Cuatro Caminos, cuando formaba ala con Collar en la delantera del Atlético de Madrid. De su capacidad como futbolista nada se puede añadir a lo qué sobradamente demostró en vida; era su talante de persona sencilla cercana y maestra de las que se valió para ganarse primero a la plantilla y luego a toda una afición que mantiene un recuerdo imborrable de su trabajo en La Rosaleda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  2. 2 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  3. 3 La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga
  4. 4 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  5. 5 La madre detenida en Málaga por tratar de vender a su bebé ya lo había intentado antes con otro hijo
  6. 6

    Comienzan las obras del nuevo acceso que debe acabar con los atascos en el entorno de Plaza Mayor
  7. 7 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  8. 8

    Las lluvias dejan hasta 15 litros durante la madrugada y mejoran las reservas en Málaga
  9. 9 Buscan a Araceli, una vecina de 58 años desaparecida en Alhaurín de la Torre
  10. 10 Palodú triunfa en Michelin y se lleva su primera estrella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Peiró, Pellicer... y Funes