Lo que pasó en Castalia es el ejemplo más tremendo de cómo un equipo puede tirar al cubo de la basura un partido que tenías ... ganado en el minuto 90. Un incomprensible cambio de táctica en el minuto 90 por parte de Pellicer, al sacar a Einar Galilea y colocar tres centrales, desquició al equipo malaguista, que en los minutos de prolongación perdió por completo el rumbo y tres puntos que tenía en el zurrón. Otra vez «cuestión de matices», pero graves. El Málaga tenía controlado el partido, el Castellón estaba desquiciado, y de buenas primeras el banquillo blanquiazul, sin saber por qué, realiza un cambio decisivo porque implicaba un nuevo sistema. Con tres centrales el Málaga se fue al carajo, y los dos goles llegaron por centros desde la izquierda y con los rivales solos en el área pequeña. Si la semana pasada el banquillo nos dio la victoria, el banquillo ha sido ahora el culpable directo de la derrota. El Málaga tuvo que matar el partido, pero faltó decisión y ambición, aparte de que el entrenador mantuvo a un Lobete que estaba ya fundido por el enorme esfuerzo realizado y no pudo concretar dos o tres contraataques que eran claras ocasiones.

Nos pasó en Huesca, nos ha pasado en Castellón. Otra derrota absurda, dolorosa, cabreante, y sin sentido. De verdad que no se entiende nada de lo que pasó en tierras alicantinas, y fue una pena porque el grandioso partido de Dani Lorenzo y Juanpe (el título pensado para este Palco en el minuto 90 era 'Lázaro Juanpe') merecía un premio, y la derrota no la merecieron. Sorprendió, al contrario, la escasísima participación de Larrubia, y la desacertadísima actuación de Joaquín, que debió salir para galvanizar al equipo y lo que hizo fue desperdiciar una ocasión de las que hay muy pocas en cada partido. El fútbol tiene estas cosas y estas sorpresas, pero si se ayuda con errores tácticos y técnicos como el del Málaga, la verdad es que se ayuda a que ocurra lo que pasó: tirar a la basura un partido ganado...

