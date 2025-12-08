Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Regalo navideño de un equipo a la deriva

Pedro Luis Gómez

Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:49

Una pésima segunda parte del Málaga, con una nula capacidad de reacción del banquillo local, que además regaló un cambio sorprendente con la salida de ... Dani Lorenzo, que era el único que con Larrubia ponía criterio, impidió que el Málaga ganara y sólo empatara con un Zaragoza que demostró su condición de colista y que sin embargo se llevó un punto que le supo a gloria. Mala cosa no ganar un partido como el empatado, con una oportunidad de oro para huir de los puestos de descenso, pero la falta de ambición del equipo unida a la pésima gestión de Funes en los segundos 45 minutos, facilitó que los maños empataran a falta de dos minutos del final del descuento (otra vez en el limite, ¡qué puñetas pasa!).

