Al borde del abismo

Se acaban de encender todas las luces rojas para el Málaga CF. Nadie, salvo los máximos responsables de este hundimiento del equipo (el administrador judicial, ... el director general y el director deportivo), estaba confiado cuando se abrió el mercado de fichajes de diciembre, en la que los tres citados decidieron que el nuestro fuese el único equipo de la categoría que no incorporara ni un solo refuerzo, otra más de sus erróneas decisiones, las mismas que llevamos aguantando todos los aficionados malaguistas desde hace años para desgracia de un club que representa a una gran ciudad con una gran afición y que está, literalmente, secuestrado por una Administración Judicial que hace y deshace a su capricho, jugando a ser Florentino Pérez o Joan Laporta. Una ruina. Nos llevan a la ruina, nos vemos al borde de la Primera Federación, sin que nadie haya reaccionado. El Córdoba se ha salvado a costa del Málaga, que está al borde de la ruina, al límite del abismo, porque además el equipo está mal, muy mal, y la muestra la tuvimos en la segunda parte de este partido, tras el gol cordobés, y que fue una auténtica verbena. El Málaga tenía una gran oportunidad esta temporada tras el milagro de Tarragona, y sin embargo, con las decisiones equivocadas de unos responsables mediocres (deportivamente hablando) estamos a punto de dejarla pasar en balde, y no se sabe qué pasará si no mantenemos la categoría. ¿Qué le pasa al equipo? ¿Qué le pasa a Pellicer? Pidió refuerzos, se los negaron los más listos de la clase. Muchos de los jugadores pendientes de su futuro, sin saber si renuevan o no. ¿Qué eso no es motivo para el hundimiento? Al Titanic lo hundió un iceberg, no lo olvidemos. O sea, que todo cuenta. Estamos en situación de emergencia. En la historia del fútbol español ningún otro club ha estado tanto tiempo intervenido judicialmente, y aquí parece que le da igual a todo el mundo... Este 'purgatorio judicial' nos puede costar muy caro, para dolor enorme de quienes por encima de todo amamos a este club. Penoso.

Málaga CF