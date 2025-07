El paso al frente de Izan Merino en el Málaga

Se espera que esta sea la consagración de algunos de los chavales jóvenes que forman la plantilla del Málaga, con el ejemplo, en el propio ... equipo, de otros canteranos que han conseguido erigirse como piezas importantes en los esquemas de Pellicer. La escasez de efectivos, por decirlo de algún modo, en algunas demarcaciones del campo, pueden significar también oportunidades para aquellos canteranos que vienen avisando de su potencial este tiempo atrás. A veces, las soluciones están en casa, sin necesidad de echarse al mercado.

Uno de los canteranos que entran en esta ecuación es el joven Izan Merino, que podría asentarse definitivamente en el primer equipo esta temporada que entra dada la situación de los pivotes. En esa zona del campo, el Málaga sólo cuenta con Luismi, que se espera que sea la gran referencia del centro del campo en cuanto a trabajo defensivo y 'destructivo', más allá de ayudar en la salida de balón. Pellicer también cuenta con Juanpe, aunque los números y las decisiones del entrenador indican que es el último en la rotación de los centrocampistas de este corte, pues no ha convencido hasta el momento tanto como sus homólogos.

Merino jugó la pasada temporada un total de 1.188 minutos repartidos en 25 encuentros de Liga, que sale a una media de poco más de 47 minutos por partido. Aún con dorsal del filial, teniendo en cuenta que es de la generación de 2006 (tiene 19 años), no se trata de malos números. El malagueño se hizo más fuerte si cabía cuando Luismi no pudo jugar por sanción o problemas físicos, aunque Pellicer demostró con acciones y decisiones el pasado curso que también pueden ser complementarios. Ambos jugaron juntos en el primer amistoso de esta pretemporada, frente al Antequera, el pasado sábado.

En la rotación ha estado (y está) por delante de Juanpe, que apenas jugó 606 minutos repartidos en 15 partidos la última temporada en Segunda, con una presencia muy intermitente en los esquemas de Pellicer, sin llegar a tener continuidad en tramo alguno de la pasada campaña, especial por significar también el regreso del Málaga al fútbol profesional tras una temporada atípica en el 'infierno' de la categoría de bronce.

Polivalencia

El de Miraflores de los Ángeles, un habitual en los planes de Paco Gallardo en la selección española sub-19, cuenta con el 'plus' de su polivalencia. Comenzó jugando como defensa central, demarcación en la que se desenvolvió durante sus años de formación, aunque acabó reconvirtiéndose en pivote capaz de ofrecer múltiples prestaciones a nivel defensivo y organizativo. En el debut del equipo esta pretemporada, el malagueño se desenvolvió durante un tramo del primer tiempo como zaguero, alternándose con Luismi. Fue el único de los titulares que se quedó otro rato más en la segunda parte. Con la salida de Nelson es posible que vuelva a jugar ahí durante algún amistoso, si es que no llega el mariscal que Loren Juarros busca para paliar el traspaso del portugués.

El entrenador ofreció esta semana una entrevista a este periódico y, entre todos los temas que tocó, analizó y valoró la situación del centro del campo en general y la del canterano en particular. Estas fueron sus palabras al respecto: «Izan dará un paso hacia adelante. Lo he utilizado en situaciones de 'ocho' y a veces de 'seis'. También nosotros tenemos que darle una vuelta, hay que buscar mecanismos y posiciones. Puedo utilizarlo como central para ser más ofensivo, para tener mejor salida de balón, para diferentes estructuras tanto en ataque como en defensa. Y con Luismi estoy muy ilusionado, porque el año pasado fue el primero suyo. Llegó a un equipo nuevo, con entrenador diferente… El año pasado no pudo hacer una pretemporada, que le lastró, y este año ha llegado muy bien, junto con Izan, que viene de la sección española, donde ha jugado de 'seis'».