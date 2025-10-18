Paco López: «El Málaga tiene las cosas muy claras y con chicos jóvenes y de calidad»

El entrenador del Leganés, Paco López, analizó su duelo ante el Málaga de este domingo (14.00 horas) en Butarque y elogió el proyecto deportivo ... de su rival. «Viene de conseguir una victoria contundente ante el Deportivo y está jugando muy bien. Ya lo hizo la temporada pasada con un entrenador que tiene las cosas muy claras y con chicos jóvenes y de calidad. Tendremos que hacer las cosas muy bien para estar más cerca de la victoria», sostuvo.

Para López, que el Málaga derrotara al líder invicto con contundencia hace una semana refleja la dureza de Segunda División. «Venía de no haber ganado varios partidos, les costaba hacer gol y de repente llega el 'Dépor'y le hace tres goles. Eso indica lo difícil que es la competición y lo difícil que va a ser el partido del domingo. Pero si algo hemos demostrado es que, aunque los resultados no son los que queremos, podemos ganar a cualquier rival, y eso es lo que nos da tranquilidad y confianza», argumentó en su comparecencia previa al partido.

En el cuadro 'pepinero' la obsesión es la falta de gol que está mostrando en este arranque, con 11 puntos, los mismos que el Málaga, y el hecho de no haber ganado en Butarque. «No hablaría sólo de los delanteros, porque sería una presión excesiva. No sólo tienen que hacer gol ellos, sino Naim, Juan (Cruz), Róber (Roberto López), los que juegan por fuera… No veo fundamental que un jugador te haga veinte goles, hay veces que los pueden hacer entre varios. Es una realidad que estamos llegando mucho, junto al Racing somos los dos equipos que más generan en cuanto a expectativas de gol, pero ellos casi nos triplican en goles a favor. Me preocuparía mucho más que no generáramos».

También se refirió a esa racha de partidos de casa sin vencer, cuatro (ante Castellón, Las Palmas, Deportivo y Cádiz). «Nos ha faltado acierto, pero va a venir. Hay que persistir e insistir en eso, pero estamos convencidos de que la victoria va a llegar en nuestro campo», concluyó.

