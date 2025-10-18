Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Paco López, entrenador del Leganés. SUR

Paco López: «El Málaga tiene las cosas muy claras y con chicos jóvenes y de calidad»

El entrenador del Leganés, rival este domingo en Butarque, recalca que el 3-0 al Deportivo del cuadro de Martriricos «indica lo difícil que es la competición»

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Sábado, 18 de octubre 2025, 12:45

Comenta

El entrenador del Leganés, Paco López, analizó su duelo ante el Málaga de este domingo (14.00 horas) en Butarque y elogió el proyecto deportivo ... de su rival. «Viene de conseguir una victoria contundente ante el Deportivo y está jugando muy bien. Ya lo hizo la temporada pasada con un entrenador que tiene las cosas muy claras y con chicos jóvenes y de calidad. Tendremos que hacer las cosas muy bien para estar más cerca de la victoria», sostuvo.

