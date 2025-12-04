Pablo Arriaza e Ibon Badiola, los dos primeros debutantes de la 'era Funes'

Si se puede rescatar algún aspecto positivo del enésimo descalabro copero del Málaga, este en Talavera (2-1), este puede ser los debuts de Pablo ... Arriaza e Ibon Badiola, los primeros futbolistas de La Academia que se estrenan con el primer equipo blanquiazul en la 'era Funes'. Su predecesor en el banquillo de La Rosaleda, hizo debutar a un total de 22 jugadores entre sus dos etapas como técnico malaguista.

Arriaza fue titular, ocupando el puesto de Izan Merino, el de 'pivote', realizando sus mismas funciones, como las de colocarse entre los dos centrales y facilitar la salida de balón (actuó incluso de zaguero en algunos momentos del partido), y mostró un gran rendimiento en la primera mitad, diluyéndose con rapidez en la segunda (jugó los 90 minutos), en sintonía con el resto del equipo. El medio centro vasco ingresó en el terreno de juego en el minuto 70, con el 2-0 ya en el marcador del Municipal de El Prado, en un contexto muy complicado. Y aunque le costó adquirir el ritmo del encuentro, cometiendo algunos errores en los pases, pero fue de menos a más en el duelo, incluso participó de manera activa en el gol de Adrián Niño.

En el caso del malagueño, la tercera generación de una extirpe de futbolistas (las dos anteriores ligadas al fútbol sala), había ido convocado hasta en ocho ocasiones antes con el primer equipo (la primera de ellas en el curso 2022-23), sin llegar a vestirse de corto antes hasta el miércoles (llevó el dorsal 26). Con la llegada del técnico lojeño, que lo conoce perfectamente, ha asistido a todas las listas, en gran parte por las numerosas bajas que padece el cuadro blanquiazul en la medular. Es capaz de actuar como medio centro más defensivo y como central.

De los mejores en el primer tiempo

Fue de los mejores del equipo en la primera mitad, cumpliendo con la exigencia del choque, pero a medida que avanzaban los minutos su rendimiento fue cada vez más discreto, si bien no aparece en ninguna de las fotos de los tantos locales. Tiene 22 años y contrato hasta 2027, por lo que el club deberá tomar una decisión al final de la temporada con respecto a su futuro: darle una ficha profesional (están muchas de ellas ya comprometidas) o facilitarle una salida, ya que cumplirá 23 en marzo.

Por otro lado, Ibon Badiola debutó con el Málaga en su primera citación, portando el dorsal 38. Tuvo problemas para adaptarse al partido, al que ingresó para los últimos veinte minutos y ya con el 2-0 en contra para los blanquiazules (vestidos de naranja en Talavera), una papeleta harto complicada para cualquiera y más para un debutante. Comenzó un tanto errático en el pase, perdiendo algunos balones que propiciaron contragolpes rivales, pero acabó el choque a buen nivel.

El centrocampista vasco llegó este verano al club para reforzar al Malagueño. Formado en las categorías inferiores del Athletic Club, la pasada campaña jugó en el Arenas de Getxo, de Segunda RFEF y que dirigía Ibai Gómez (firmó este verano por el Andorra), que logró ascender a la categoría de bronce. La aportación del jugador de Ondarroa fue clave: anotó tres goles y dio dos asistencias, con más de 2.000 minutos. En el filial de Martiricos, hundido en el Grupo 4 de Segunda Federación, se atisban destellos de un gran interior en ciernes, aunque con poca regularidad en el juego de un partido a otro. Registra un gol en 12 partidos.

La duda que ahora surge es si estos futbolistas tienen opciones de tener minutos sustanciales en el primer equipo, uno que está en un momento de lo más complicado. Y de poco serviría el haberles hecho debutar si no es para que pasen a la dinámica habitual del primer plantel.