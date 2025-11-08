Orellana Cid protagoniza una foto histórica para la Liga española

El árbitro sevillano Manuel Jesús Orellana Cid está en el centro de una imagen, la que acompaña a estas líneas, que es histórica para el ... fútbol español. Por primera vez se ha roto con el principio de territorialidad de un colegiado de campo en Primera o Segunda División, las categorías profesionales.

El nuevo Comité Técnico de Árbitros, con Fran Soto al frente, y aunque algunos trencillas son reacios a este paso, está emprendiendo de forma paulatina esta circunstancia. El primer paso se dio hace más de un mes con la elección de Del Cerro Grande, como árbitro de VAR en el derbi entre el Atlético y el Real Madrid, algo también inédito.

En este partido en La Rosaleda, el salto es cuádruple. Es sevillano el árbitro del campo y también el de la Sala VOR, Milla Alvéndiz; veleño uno de los asistentes, Sarmiento Millet (cántabro el otro, Ángel Ramos) y linense el cuarto árbitro. Se ha elegido un derbi andaluz para ir progresando en esta realidad, de forma que es menos controvertido.

Hasta ahora había una limitación clara en las designaciones según la territorialidad de los trencillas, que a veces (excepcionalmente, para evitar suspicacias) sí podían ser nacidos en la región, que no colegiados con esa comunidad. Por ejemplo, la única fémina en Segunda, Marta Huerta de Aza, es palentina, pero colegiada tinerfeña. Este principio de territorialidad no se da en otro deporte profesional, el baloncesto, en el arbitraje.

El Comité de designación está formado por Fran Soto, el exárbitro Fernando Teixeira Vitienes y el entrenador Gregorio Manzano

Lógicamente, Orellana Cid y Milla Alvéndiz nunca se habán cruzado hasta ahora en el camino del Málaga. Algo distinto sucede en la Copa del Rey. Sin ir más lejos, el reciente Estepona-Málaga estuvo arbitrado por el almeriense Sánchez Villalobos.

Hay que recordar que el Comité de designación está formado por el propio presidente del CTA, además del extrencilla Fernando Teixeira Vitienes y un entrenador que dirigió en su momento al Málaga, Gregorio Manzano. Otra de las novedades este curso que ha impuesto el CTA es pasar a conocer a los árbitros por su nombre de pila y primer apellido solamente.