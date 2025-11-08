Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Orellana Cid, en el centro de la imagen, junto a sus asistentes Ramos (cántabro, a la izquierda) y Sarmiento Millet (veleño, a la derecha de la imagen),con el cuarto árbitro, Palomares (linense), a su lado, y los capitanes de los equipos, Alfonso Herrero y Albarrán, en una foto para la historia. MARILÚ BÁEZ

Orellana Cid protagoniza una foto histórica para la Liga española

El sevillano se convierte en el primer árbitro de campo que rompe con la territorialidad de su colegio al dirigir un Málaga-Córdoba, circunstancia inédita en la historia en Primera o Segunda

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Sábado, 8 de noviembre 2025, 21:08

Comenta

El árbitro sevillano Manuel Jesús Orellana Cid está en el centro de una imagen, la que acompaña a estas líneas, que es histórica para el ... fútbol español. Por primera vez se ha roto con el principio de territorialidad de un colegiado de campo en Primera o Segunda División, las categorías profesionales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una empresa pone un detective para seguir a una trabajadora de baja y acaba condenada a indemnizarla con 7.500 euros por reunir «pruebas ilícitas»
  2. 2

    Que el Bosque de Cobre no te impida disfrutar de sus pueblos: se han llenado de arte y colores
  3. 3 Cuenta atrás para adaptarse a Verifactu, el Gran Hermano de las facturas: ¿qué impacto tendrá en pymes y autónomos de Málaga?
  4. 4 Fallece a los 81 años el docente y expresidente del PP de Málaga José Miguel Fernández Pelegrina
  5. 5 Colas en la N-340 en la zona este de Málaga por el reasfaltado: los alcaldes exigen que se haga por las noches
  6. 6 Cae íntegro en Málaga el segundo premio del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de este sábado
  7. 7 Higuerón compra el Marbella Golf y se alía con Hilton para abrir un Waldorf Astoria
  8. 8 Alertan de la presencia de listeria en un lote de chóped distribuido en Andalucía y vendido en un conocido supermercado
  9. 9

    Primeras colas por el nuevo sistema de control de pasaportes en el aeropuerto de Málaga
  10. 10 ¿Has recibido este correo con la factura de la luz? No la descargues: contiene un archivo malicioso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Orellana Cid protagoniza una foto histórica para la Liga española

Orellana Cid protagoniza una foto histórica para la Liga española