El 'nuevo' Málaga de Funes, en marcha

Otro partido especial y muy simbólico en La Rosaleda. El Málaga afronta desde la noche de este domingo, desde las 21.00 horas, una nueva ... etapa. A partir de este compromiso, contra el Mirandés, habrá un nuevo entrenador en su banquillo, Juan Francisco Funes, que tendrá como cometido actuar como revulsivo, cambiar la dinámica del equipo blanquiazul para que mejoren sus resultados, que no estaban siendo buenos, sobre todo a domicilio. Será un gran reto para el técnico granadino, hasta ahora en el filial, que afronta este desafío muy animado e ilusionado.

Casi con el mismo equipo, el entrenador recién llegado deberá luchar contra las adversidades para sacar adelante el proyecto. En esta ocasión, aunque tiene recuperados ya a algunos hombres, su gran 'handicap' está centrado en la defensa, pues sus dos centrales titulares del anterior encuentro están sancionados (Montero y Murillo). Tendrá que elegir, de esta forma, al acompañante de Galilea, único jugador de la primera plantilla disponible en esa posición. Para ello dispone de varias opciones, como son Recio o Izan Merino, aunque el entrenador nacido en Loja podría apostar finalmente por el filial Arriaza.

En cualquiera de los casos, será una apuesta del entrenador al encontrarse el equipo en cuadro para esas plazas (hay cuatro centrales y dos se encuentran suspendidos y uno, lesionado). Será una complicación más para el entrenador, que tendrá que encontrar una solución de éxito para que el comienzo de esta nueva etapa sea positivo, esperanzador. El resto de la alineación, pese a la llegada de Funes, será muy parecida a las anteriores («Si juntas el once de los tres últimos partidos, ahí estará el equipo», dijo el entrenador en su comparecencia previa al choque). La verdad es que tampoco dispone de muchas opciones para elegir.

Y la forma de jugar del Málaga tampoco variará en exceso, el 'nuevo' equipo del técnico entrante apenas ha tenido tiempo de hacer cambios en los escasos entrenamientos que ha dirigido a la plantilla. Funes seguramente hará algunos retoques, como él dijo, pero será más adelante cuando, en su caso, se vean las variaciones en relación a la etapa de Sergio Pellicer. «Tenemos un ataque organizado. Más que priorizar muchas participaciones, queremos que sean de calidad», llegó a comentar.

El partido, además, se presenta con cierta polémica por las críticas de los aficionados en relación a la situación del club. Este sábado, además, aparecieron algunas pintadas en los alrededores del Anexo de La Rosaleda en contra de los dirigentes de la entidad de Martiricos. Y este domingo pueden seguir estas protestas de los seguidores blanquiazules, que esperaban otra solución al cambio de entrenador tras las negociaciones con distintos candidatos.

La expectación, de esta forma, es máxima para el importante encuentro de este domingo, en el que el Málaga se juega la posibilidad de reengancharse a la zona media de la clasificación o, por el contrario, quedarse en las peligrosas plazas de descenso (este sábado cayó a esas posiciones tras el empate del Granada contra el Córdoba).

