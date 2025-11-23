Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Funes, a la derecha, durante uno de sus primeros entrenamientos con el Málaga. MARILÚ BÁEZ

El 'nuevo' Málaga de Funes, en marcha

Recibe al Mirandés en La Rosaleda en busca de un triunfo balsámico que permita el cambio de rumbo del equipo blanquiazul

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:11

Comenta

Otro partido especial y muy simbólico en La Rosaleda. El Málaga afronta desde la noche de este domingo, desde las 21.00 horas, una nueva ... etapa. A partir de este compromiso, contra el Mirandés, habrá un nuevo entrenador en su banquillo, Juan Francisco Funes, que tendrá como cometido actuar como revulsivo, cambiar la dinámica del equipo blanquiazul para que mejoren sus resultados, que no estaban siendo buenos, sobre todo a domicilio. Será un gran reto para el técnico granadino, hasta ahora en el filial, que afronta este desafío muy animado e ilusionado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un taxista por arrastrar a un cliente que se agarró a la puerta para que no se llevara su maleta en Fuengirola
  2. 2 La nueva tasa de basura oscilará entre los 96 y los 248 euros anuales para las viviendas
  3. 3 Detenido por matar a su expareja, de 60 años, en una casa de Rincón de la Victoria
  4. 4 La advertencia de la Agencia de Protección de Datos sobre las balizas V16 obligatorias para los vehículos a partir de enero
  5. 5

    El aeropuerto de Málaga reducirá el ruido en numerosas casas de Churriana: «Los cristales retumban»
  6. 6 Una furgoneta envuelta en llamas complica el tráfico en la A-45 en Casabermeja
  7. 7 Detenido un joven de 23 años en Ronda tras una alerta americana por tenencia de pornografía infantil
  8. 8

    Málaga tendrá la primera tienda de España de peluches personalizados inspirada en una mítica marca americana
  9. 9 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa
  10. 10

    Casa Navarra (Mijas): Cocina con fundamento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El 'nuevo' Málaga de Funes, en marcha

El &#039;nuevo&#039; Málaga de Funes, en marcha